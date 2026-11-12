Izraēla aizliedz iebraukt Francijas prezidenta amata kandidātam Melanšonam
Izraēla aizliedz valstī ieceļot Francijas kreiso ekstrēmistu līderim un prezidenta amata kandidātam Žanam Likam Melanšonam, ceturtdien pavēstīja Izraēlas Ārlietu ministrija.
Tādējādi Izraēla reaģējusi uz Melanšona paziņojumu, ka ievēlēšanas gadījumā Francijas kuģi eskortēs palīdzības misijas kuģus uz Gazas joslu. "Izraēla stingri reaģēs pret tiem, kas cenšas tai nodarīt kaitējumu, un neļaus valstī ieceļot personām, kas rīkojas pret Izraēlu un kūda pret tās pilsoņiem," teikts ministrijas paziņojumā.
Izraēla paziņoja, ka liegs ieceļot arī Matildei Pano, Melanšona partijas "Nepakļāvīgā Francija" (LFI) parlamenta frakcijas priekšsēdētājai.
Dienu iepriekš Francija apstiprināja, ka liegusi iebraukt valstī okupētā Rietumkrasta ebreju kolonistu līderim.
Melanšons asi kritizējis Izraēlu, un nekas nav zināms, ka viņam būtu bijuši plāni apmeklēt Izraēlu. Sestdien Melanšons sacīja - ja tiks ievēlēts, Francija "rīkosies tiešā veidā palestīniešu atbalstam" gan Gazas joslā, gan Rietumkrastā. "Francijas kuģi, tāpat kā Itālijas un Spānijas kuģi, vajadzības gadījumā eskortēs pilsoņu flotiles, kas mobilizētas, lai aizstāvētu cilvēktiesības," sacīja Melanšons. Vairākas palīdzības misijas flotiles mēģinājušas pārraut Izraēlas īstenoto Gazas joslas blokādi.
Izraēla iepriekš aizliegusi iebraukt valstī vairākiem britu kreisā spārna likumdevējiem, arī bijušajam leiboristu līderim Džeremijam Korbinam.