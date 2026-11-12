Atklāti šķebinoši jaunumi prinča Harija sievastēva Tomasa Mārkla dzimumnoziegumu lietā
Kamēr Lielbritānijas prinča Harija sievas Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls atkal nonācis aiz restēm ASV saistībā ar apsūdzībām par bērnu seksuālas izmantošanas attēlu glabāšanu, presē parādījušies visnotaļ nepatīkami jaunumi.
Izrādās, Saseksas hercogienes Meganas Mārklas tēvs savulaik esot apgalvojis savai pirmajai sievai, ka seksuālas attiecības ar mazgadīgām meitenēm Tālajos Austrumos ir pavisam normāla lieta, jo viņu ģimenēm nepieciešama nauda. Kā tiek apgalvots, Tomass Mārkls savai bijušajai sievai Rozlinai Lavlesai esot sacījis: “Tur tas ir likumīgi – tā viņi uztur savas ģimenes, iesaistot meitenes prostitūcijā.”
“Daily Mail” publikācijā apgalvots, ka 2024. gadā 79 gadu vecumā mirusī Lavlesa bija iniciatore vēstulei, kas 2019. gadā tika nosūtīta Londonas Metropolitēna policijas karaliskās ģimenes apsardzes nodaļai. Tajā bija izklāstītas satraucošas apsūdzības pret Mārklu saistībā ar iespējamu bērnu seksuālu izmantošanu. Karaliskās ģimenes miesassargi toreiz šo vēstuli nodeva Meganai. Kad pagājušajā mēnesī apsūdzības pret Tomasu Mārklu kļuva publiski zināmas, viņa atklāja, ka nekad nav ļāvusi tēvam satikt savus divus bērnus “viena iemesla dēļ – lai viņus pasargātu”.
Lavlesa bija precējusies ar Mārklu no 1964. līdz 1975. gadam. Kā vēsta laikraksts “The Sun”, kādā telefonsarunā pēc šķiršanās viņš bijušajai sievai esot stāstījis, ka plāno doties uz Taizemi, lai satiktu “jauniņas meitenes”. Intervijā laikrakstam “The Sun” Lavlesa atcerējās šo sarunu: ““Es jautāju: “Cik jaunas?” Viņš atbildēja: “11, 12 gadus vecas.” Es sacīju: “Vai tu apzinies, ka tās ir citu cilvēku meitas? Tie taču ir bērni!” Viņš atbildēja: “Tur tas ir likumīgi, un tā viņi uztur savas ģimenes, iesaistot savas mazās meitas prostitūcijā”,” stāstīja Lavlesa.
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Lavlesa bija pārliecināta, ka bijušais vīrs seksuāli izmantojis arī kādu meiteni ASV. 2018. gadā viņa laikrakstam “The Sun” sacīja, ka meitene viņai esot stāstījusi., ka fotografēta kaila. Šos izteikumus laikraksts varējis publicēt tikai tagad, norāda “Daily Mail”.
Pagājušās nedēļas nogalē kļuva zināms, ka Megana paudusi vēlmi palīdzēt ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB) izmeklēšanā pret savu 82 gadus veco tēvu. Tiek ziņots, ka viņa no tēva atsvešinājās 2018. gadā, bet pērn sarāva visus sakarus.
Kā vēsta “The Sunday Times”, FIB lūdzis palīdzību arī Meganas mātei, 70 gadus vecajai Dorijai Reglendai, lai identificētu viņas bijušo vīru seksuāla rakstura attēlos, kas atrasti kādā mantu glabātavā Losandželosā. Arī Filipīnas gatavojas izvirzīt apsūdzības pret Tomasu Mārklu. Filipīnu policija dažādās ierīcēs, tostarp klēpjdatoros, mobilajos tālruņos, cietajos diskos un videokasetēs, atradusi vairāk nekā 7000 attēlu ar bērnu seksuālu izmantošanu, kas, iespējams, piederējuši Mārklam. Izmeklēšanu veic arī Meksikas policija, kas veikusi kratīšanu mantu glabātavā Rosarito pilsētā dienu pēc tam, kad laikraksts “Daily Mail” bija informējis FIB.
Tomasu Mārklu 6. novembrī aizturēja Floridā, un viņam izvirzīta apsūdzība vienā bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanas epizodē. Sākotnēji viņu atbrīvoja, nosakot mājas arestu, taču otrdien viņu atkal apcietināja, jo viņš noņēmis elektronisko uzraudzības aproci. Nu viņš palicis apcietinājumā, tiesai atsakoties viņu atbrīvot pret drošības naudu.