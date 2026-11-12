Ar droniem trāpīts piecām lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām tālu no Ukrainas teritorijas
Ukrainas karavīri pēdējo divu nedēļu laikā veikuši dronu triecienus piecām lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām - Omskas, Ļeņingradas apgabala Kirišu, Rjazaņas, Ņižņijnovgorodas un Jaroslavļas rūpnīcām, ceturtdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Šīs naftas pārstrādes rūpnīcas ir "valsts piecu visjaudīgāko sarakstā", teikts paziņojumā. "Uzbrukts arī mazākām, bet pretiniekam ne mazāk svarīgajām Novokuibiševskas un Saratovas rūpnīcām," norādīja ģenerālštābs.
Trešdien par plašu triecienu Omskas apgabalam ziņoja gubernators Vitālijs Hočenko. Ukraina triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām atsāka oktobra beigās pēc aptuveni divu nedēļu pauzes.
Novokuibiševskas rūpnīcai tika uzbrukts 30. oktobrī. Pēc tam varasiestādes paziņoja par triecieniem Ņižņijnovgorodas, Jaroslavļas un Ļeņingradas apgabalos, katrā no tiem tika izmantoti vairāk nekā 100 droni.
Ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz nozares avotiem, 10. novembrī ziņoja, ka Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas novembrī, atsākoties dronu triecieniem, samazinājušas ražošanas jaudas par 30%.