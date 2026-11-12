Par zivju un astoņkāju mājvietu kļuvis ASV lepnums "SS United States", ar kuru ceļoja prezidenti un Holivudas zvaigznes
ASV flotes lepnums “SS United States”, kas savulaik bija ātrākais kuģis pasaulē un garumā pārspēja pat leģendāro “Titāniku”, trešdien nogremdēts pie Floridas piekrastes, to pārvēršot par pasaulē lielāko mākslīgo zemūdens rifu.
1951. gadā uzbūvētais 302 metru garais laineris nogremdēts rūpīgi izplānotas operācijas rezultātā, kas izmaksāja apmēram 13,5 miljonus ASV dolāru. Vērienīgā projekta mērķis ir piesaistīt Floridas štatam vairāk niršanas un makšķerēšanas entuziastu, vienlaikus radot jaunu dzīvesvietu jūras iemītniekiem.
Kuģis nogremdēts aptuveni 55 metru dziļumā, bet tā augšējais klājs atradīsies apmēram 18 metrus zem ūdens virsmas. Tas nozīmē, ka vraks būs pieejams arī mazāk pieredzējušiem nirējiem. Kuģa jaunā atrašanās vieta ir aptuveni 40 kilometrus uz dienvidrietumiem no Destinas pilsētas starp Panamasitiju un Pensakolu.
Līdz šim lielākais mākslīgais zemūdens rifs bija 278 metru garais “USS Oriskany”, kuru nogremdēja 2006. gadā.
Leģendārais okeāna laineris gandrīz 30 gadus bija pietauvots Filadelfijā, līdz to pārveda uz Floridu, lai pārvērstu par zemūdens apskates objektu un jaunu mājvietu jūras dzīvniekiem. Aktīvisti ilgstoši bija centušies panākt, lai vēsturiskais kuģis, kas savulaik simtiem reižu šķērsojis Atlantijas okeānu, tiktu saglabāts un pārveidots par muzeju. Visbeidzot to iegādājās vietējās Floridas varas iestādes, ar to nolemjot papildināt piekrastē jau esošo mākslīgo rifu klāstu.
Amerikāņu kuģu arhitekta Viljama Frānsisa Gibsa izstrādātais “SS United States” bija viens no prestižākajiem transatlantiskajiem pasažieru kuģiem, ar kuru starp ASV un Eiropu ceļoja karaļnamu pārstāvji, slavenības un citas ievērojamas personības. Kuģis regulārus pasažieru pārvadājumus veica no 1952. līdz 1969. gadam. Ar šo laineri Atlantijas okeānu savulaik šķērsojis arī jaunais Bils Klintons ceļā uz Oksfordas universitāti. Tā pasažieru vidū bijuši arī bijušie ASV prezidenti Harijs Trumens, Dvaits Eizenhauers un Džons Kenedijs, kā arī bijušais Lielbritānijas karalis Edvards VIII. Uz kuģa klāja savulaik kāpušas arī daudzas pasaulslavenas personības, tostarp Marlons Brando, Koko Šanele, Djūks Elingtons, Salvadors Dalī, Volts Disnejs, Džūdija Gārlenda, Kerijs Grānts, Greisa Kelija un Elizabete Teilore.