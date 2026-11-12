Krievijas Valsts domē aicina izbeigt "auklēties" ar Baltijas "pseidovalstīm"
Krievijas Valsts domē aicina beigt “auklēties” ar Baltijas valstīm, kuras nemaz neesot valstis, un sākt preventīvus triecienus pa to teritoriju.
Bēdīgi slavenais propagandas raidījumu pastāvīgais viesis, kurš ieguva slavu kā Dānijas "bruņurupuču izvarotāju bordeļu atmaskotājs", Krievijas Valsts domes deputāts Aleksejs Žuravļovs paziņojis, ka neesot nekādu šaubu, ka Ukrainas droni lido caur Baltijas valstīm un lielākā daļa no tiem vispār tiek palaisti tieši no šo valstu teritorijas, lai uzbruktu Krievijas “civilajiem objektiem”, piemēram, Kremļa diktatora Vladimira Putina dzimtās Sanktpēterburgas apkaimē.
Runājot ar izdevumu “lenta.ru” šis deputāts paziņoja, ka Baltijas valstis jau sen piedaloties Ukrainas karā Krievijas pretinieku pusē. Tāpēc, viņaprāt, pret tām būtu attiecīgi jāvēršas – jāveic preventīvi triecieni vietām, no kurām tiek palaisti bezpilota lidaparāti, kā arī jāuzbrūk ražošanas cehiem un rūpnīcām, kur tie tiek izgatavoti. “Tie ir militāri mērķi, un mūsu izlūkdienestiem ir labi zināmas to koordinātas. Pietiek auklēties ar šīm klaji rusofobiskajām pseidovalstīm. Starp citu, arī NATO, kurā tās formāli ietilpst, nekad nesteigsies aizstāvēt šos provokatorus – viņu loma konflikta kurināšanā visiem ir labi zināma,” bravūrīgi klāstīja Žuravļovs.
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Par to, ka pa Baltijas valstīm vajadzētu uzšaut un, vēlams, ar kaut ko ļoti iznīcinošu, ja sen spriedelē Krievijas valsts televīzijas propagandas radījumos kā veidu, lai piespiestu Ukrainu un to atbalstošos Rietumus beidzot pacelt balto karogu. “Pilnīgi skaidrs, ka konvencionāls karš starp Krieviju un Eiropu nevar būt, mēs to nepavilksim, Eiropa ir daudz spēcīgāka,” Krievijas NTV televīzijas raidījumā “Sava patiesība” (Svoja pravda) šoruden noteica Krievijas Nacionālā enerģētikas drošības fonda ģenerāldirektors Konstantīns Simonovs.
Ko iesākt, ja ar parastiem līdzekļiem cerēto triumfālo karu uzvarēt acīmredzami neizdosies? Neko labāku par kodolieroču lietošanu propagandisti nespēj izdomāt, un vajag likt Rietumiem noticēt, ka Krievija tik tiešām ir spējīga tos pielietot. “Viņi netic, ka Krievija pielietos kodolieročus, vienkārši netic,” neapmierināti nosaka Simonovs. “Mums vissvarīgākais jautājums, uz kuru nespējam atrast atbildi, ir tāds: kā viņus pārliecināt par to, ka mēs to pielietosim, to nepielietojot? Sanāk, ka vienīgais variants, kā to pierādīt, ir to pielietot, bet pēc tam atgriezties atpakaļ vairs nebūs iespējams!” Un tad, tīri miermīlīgās valsts garā sākās lietišķa apspriešana, kuru valstu iedzīvotājus derētu pārvērst pelnos, vienlaikus atzīstot, ka pilna mēroga kodolkara rezultātā pašai Krievijai neklāsies labi. “Varbūt iesākumam veikt kādam triecienu? Kādam, kas šeit pavisam netālu Baltijas jūras piekrastē, teiksim, pa Baltijas valstīm?” laiski ierosina “Sava patiesība” vadītājs, propagandists Romans Babajans. “Ko, mēs neatradīsim iemeslu? Kā variants, piemēram, trīs Baltijas valstis, kas ar ārprātīgu agresiju ir priekšgalā visai pasaulei? Kādēļ gan nepatrenēties? Pie reizes paskatīsimies, kā eiropieši un pēc tam amerikāņi uzvedīsies. Es šaubos, ka amerikāņi iesprings par kaut kādu nosacītu Latviju”. Par to, ka vējš radioaktivitāti atnesīs pašiem, garantēti Putina dzimtajai pilsētai Sanktpēterburgai un visticamāk arī Maskavai, propagandisti pat neiedomājas.