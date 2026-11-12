FOTO: traģiski iesākas rīts Vašingtonā, ASV: šāvējs ievaino vairākus cilvēkus un iebarikādējas ēkā
ASV galvaspilsētā Vašingtonā notikusi apšaude, kurā ievainoti vairāki cilvēki. Policija ziņo, ka bruņotais uzbrucējs iebarikādējies kādā daudzdzīvokļu ēkā un joprojām nav aizturēts. Notikuma vietā ieradušies plaši likumsargu spēki.
Policija apstiprinājusi, ka apšaudē Vašingtonas ziemeļrietumu daļā ievainoti vairāki cilvēki. Kā vēsta ziņu aģentūra “Associated Press”, sašauti četri cilvēki, taču telekanāls “NBC News4” šo informāciju vēl cenšas apstiprināt.
Aizdomās turētais šāvējs pagaidām nav aizturēts, un viņa identitāte nav noskaidrota. Avots telekanālam “News4” apstiprinājis, ka uzbrucējs iebarikādējies vienā no dzīvojamās ēkas augšējiem stāviem.
Apšaude notikusi rosīgā pilsētas rajonā, kur atrodas lielveikals "Whole Foods", vairāki restorāni, dzīvojamās ēkas un fitnesa klubs "Vida Fitness". Tomēr Vašingtonas policija precīzu apšaudes vietu vēl nav oficiāli apstiprinājusi.
Vašingtonā, ASV šāvējs ievaino vairākus cilvēkus un iebarikādējas ēkā
ASV galvaspilsētā Vašingtonā notikusi apšaude, kurā ievainoti vairāki cilvēki. Policija ziņo, ka bruņotais uzbrucējs iebarikādējies kādā daudzdzīvokļu ēkā un joprojām ...
Apkārtnē slēgtas skolas, iedzīvotājiem ieteikts palikt telpās
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Vašingtonas policija paziņojusi par pastiprinātu drošības dienestu klātbūtni vairākās metro stacijās. Situācija joprojām attīstās, un policija aicina iedzīvotājus izvairīties no apšaudes vietas. Informācija par cietušo skaitu, viņu veselības stāvokli un uzbrucēja motīviem pagaidām ir ierobežota.