Ukrainas amatpersonas par jaunajiem "Starshield" ierobežojumiem: šķiet, ka ASV cenšas nostiprināt Krievijas pozīcijas
Augsta ranga Ukrainas amatpersonas jaunos "Starshield" darbības ātruma ierobežojumus uzskata par mēģinājumu izdarīt spiedienu uz Kijivu laikā, kad turpinās sarunas par Krievijas sāktā kara izbeigšanu.
Ukrainas amatpersonas uzskata, ka jaunie "Starshield" darbības ātruma ierobežojumi varētu būt ASV mēģinājums izdarīt spiedienu uz Kijivu saistībā ar kārtējo miera sarunu posmu. Par to vēsta "Financial Times", atsaucoties uz augsta ranga Ukrainas amatpersonām.
Pēc izdevuma sarunbiedru teiktā, viņiem radies iespaids, ka Vašingtona cenšas nostiprināt Krievijas pozīcijas sarunās.
"Augsta ranga Ukrainas amatpersonas laikrakstam "Financial Times" norādīja, ka "Starshield" darbības ātruma ierobežojumus uzskata par mēģinājumu izdarīt spiedienu uz Kijivu jaunāko miera sarunu laikā ar Krieviju," sociālajā tīklā X rakstīja "Financial Times" galvenais korespondents Kristofers Millers.
Senior Ukrainian officials told @FT they believed the Starshield speed restrictions were imposed in an effort to pressure Kyiv during the latest peace talks with Russia. US special envoy Steve Witkoff and Donald Trump’s son-in-law, Jared Kushner, were in Moscow on Thursday to meet Vladimir Putin, after which they were set to travel to Ireland to meet with Zelenskyy. One senior Ukrainian official said it appeared that Washington wanted to strengthen Russia’s position. https://t.co/7VTCf1H630— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 12, 2026
Viņš atgādināja, ka ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Donalda Trampa znots Džareds Kušners ceturtdien atradās Maskavā, kur tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Pēc šīs tikšanās ASV pārstāvjiem bija paredzēts doties uz Īriju, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
"Viena no augsta ranga Ukrainas amatpersonām norādīja, ka rodas iespaids, it kā Vašingtona censtos nostiprināt Krievijas pozīcijas," rakstīja Millers.
Zelenskis vēsta par "Starshield" ierobežojumiem
Ukrainas bruņotie spēki saskaras ar jauniem sistemātiskiem ierobežojumiem satelītsakaru sistēmas "Starlink" militārās versijas "Starshield" izmantošanai, 12. novembrī paziņoj Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
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Ukraina pirmo reizi ziņoja par problēmām ar "Starshield" izmantošanu pagājušajā mēnesī pēc strīda starp Zelenski un ASV prezidentu Donaldu Trampu par ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījumu.
Tramps un uzņēmuma "SpaceX" dibinātājs Īlons Masks noliedza atbildību par pārtraukumiem, lai gan Masks vēlāk apsūdzēja Ukrainu par "SpaceX" interneta pakalpojuma "Starlink" ļaunprātīgu izmantošanu militāriem mērķiem. Pēc tam visas puses paziņoja, ka pilnīga piekļuve ir atjaunota.
"Mūsu vienības jau vairākas dienas reģistrē būtiskus "Starshield" darbības traucējumus Ukrainas teritorijā," sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis. "Tiek piemēroti sistemātiski ātruma ierobežojumi," viņš paziņoja, piebilstot, ka tie "nav nejaušas kļūdas".
"Tas palīdz krieviem nogalināt vairāk ukraiņu un veikt precīzākus uzbrukumus," norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis paziņoja, ka "Starshield" sistēmas nedarbojās, ja ierīces ātrums pārsniedza 161 kilometru stundā. Ātruma ierobežojumi radīja "ievērojamas grūtības, pārtverot Krievijas reaktīvos dronus", kuri pārvietojas daudz ātrāk, viņš piebilda.
Ierobežojumi konstatēti brīdī, kad ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners Maskavā tiekas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pēc divu dienu sarunām Abū Dabī.
"Mēs kopā ar ASV cenšamies noskaidrot visus apstākļus," teica Zelenskis.