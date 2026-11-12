Putins piedāvā pamieru un humāno misiju Kostjantiņivkā pēc Olešku parauga; analītiķi brīdina par Kremļa patiesajiem plāniem
Krievijas diktators Vladimirs Putins ierosinājis uz vairākām dienām pārtraukt uguni pie Kostjantiņivkas, lai it kā īstenotu humāno misiju. Militārie analītiķi brīdina, ka Krievija šo pauzi varētu izmantot spēku pārgrupēšanai, kā tas iepriekš noticis Oleškos.
Krievijas diktators Vladimirs Putins tikšanās laikā ar ASV sarunvedējiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru Kremlī piedāvājis organizēt civiliedzīvotāju humāno evakuāciju no Kostjantiņivkas Doneckas apgabalā. Par to ziņo Krievijas valsts ziņu aģentūras.
Putins ierosinājis īstenot operāciju pēc nesen Oleškos notikušās evakuācijas parauga.
Militārie analītiķi norāda, ka Krievijas patiesais mērķis varētu būt izmantot humāno misiju un uguns pārtraukšanu, lai pārvietotu papildu karaspēka vienības tuvāk Kostjantiņivkai.
Līdzīga situācija jau esot piedzīvota Oleškos, kur Krievijas armija pamiera laikā pārgrupējusi spēkus, veikusi karavīru rotāciju un papildinājusi savas pozīcijas.
Analītiķi uzskata, ka iespēja, ka Ukraina piekritīs šādam priekšlikumam, ir ļoti maza.
Pašlaik Ukrainas spēki uzbrūk Krievijas karavīriem, kuri atrodas aptuveni 20 kilometru plašajā dronu triecienu zonā ap pilsētu.
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Putins apgalvo, ka Krievija kontrolē pilsētu, taču analītiķi to neapstiprina
Putina priekšlikums balstīts apgalvojumā, ka Krievija it kā jau kontrolējot Kostjantiņivku.
Tomēr atvērtajos avotos pieejamās informācijas analīzes projekti "DeepState" un "Black Bird Group" šādu apgalvojumu neapstiprina. Saskaņā ar to datiem par Kostjantiņivku joprojām notiek smagas kaujas, bet Krievijas karaspēks virzās uz priekšu no pilsētas austrumu nomales.
"Krievijai nepieciešamas piecas diennaktis atmīnēšanas darbiem pie Kostjantiņivkas. Ja Kijiva uzskata, ka kontrolē pilsētu, lai nodrošina drošību no savas puses," Putina teikto citē Krievijas valsts ziņu aģentūra TASS.
Putins piedāvājis humānās misijas organizēšanu uzticēt Ukrainas un Krievijas tiesībsargiem jeb ombudiem, līdzīgi kā tas noticis Oleškos.
Tomēr Krievijas prezidenta apgalvojumus par kontroli pār Kostjantiņivku neapstiprina ne Ukrainas un Rietumu militārie analītiķi, ne pat Krievijas militārie propagandisti.
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Krievijas armija turpina uzbrukumus pilsētai, Ukrainas Bruņotie spēki veic pretuzbrukumus, bet prokremliskie militārie blogeri atzīst, ka kaujas ir smagas.
Saskaņā ar "DeepState" publicētajām kartēm Krievija Kostjantiņivku nekontrolē.
Krievija jau iepriekš ziņojusi par pilsētu ieņemšanu, lai gan kaujas turpinās
Kostjantiņivka papildinājusi to Ukrainas pilsētu sarakstu, par kuru ieņemšanu Krievija paziņojusi priekšlaicīgi. Šajā sarakstā jau ir Kupjanska un Dobropiļļa.
Par Kupjanskas ieņemšanu Putinam tika ziņots jau 2025. gada novembrī, taču kaujas pilsētā turpinās joprojām.
Savukārt par Dobropiļļas ieņemšanu Krievijas militārpersonas ziņoja oktobrī, lai gan Ukrainas spēki tur joprojām notur savas pozīcijas.
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Iepriekš "The Financial Times" vēstīja, ka Krievijas komandieri savos ziņojumos pārspīlē panākumus frontē, un šī sagrozītā informācija nonāk līdz pat valsts augstākajai militārajai vadībai.
Laikraksts arī norādīja, ka Krievijas Aizsardzības ministrija šādus apgalvojumus mēdz pamatot ar videomateriāliem, no kuriem daļa esot veidota, izmantojot mākslīgo intelektu.