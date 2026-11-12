Automašīnas sprādziens Sanktpēterburgā: atklājas jaunas detaļas par iespējamo upuri un atentāta sarīkotāju
Krievijā atklātībā nonākušas jaunas detaļas par sprādzienu Sanktpēterburgā. Izskan versijas par to, kura no augsta ranga militārpersonām likvidēta. Abi dzīvojuši netālu no sprādziena vietas. Publicēts arī iespējamā sprādziena sarīkotāja foto un informācija par viņa rūpīgi izplānoto rīcību.
Automašīnas sprādzienā uz Kolpinas šosejas Sanktpēterburgā, iespējams, gājis bojā Krievijas 6. gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības armijas komandiera vietnieks militāri politiskajos jautājumos Andrejs Hodikins.
Savukārt otrs iespējamais bojāgājušais ir pulkvedis Dmitrijs Lobodins, kurš bijis deklarēts dzīvesvietā aptuveni 400 metru attālumā no sprādziena vietas.
Par to, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo Ukrainas "Telegram" kanāls "Supernova+" un prokrieviskais blogeris Anatolijs Šarijs.
Bojāgājušā identitāte pagaidām nav oficiāli apstiprināta.
Saskaņā ar otru versiju sprādzienā dzīvību zaudējis tās pašas armijas galvenais stūrmanis, pulkvedis Dmitrijs Lobodins. Informācijas avoti pagaidām neizslēdz nevienu no abām versijām.
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Kā noskaidrojis izdevums "Agentstvo", Hodikins dzīvojis Šušaros, aptuveni kilometra attālumā no sprādziena vietas.
Ceturtdien dienas laikā viņa tālrunis bijis izslēgts. Savukārt Hodikina sieva, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, apgalvojusi, ka nezinot, kas noticis ar viņas vīru.
Hodikina vārds iekļauts datubāzē "Bendes grāmata". Tajā norādīts, ka viņš kā komandiera vietnieks militāri politiskajos jautājumos ir atbildīgs par ideoloģisko darbu ar armijas karavīriem, kuri piedalās karadarbībā Ukrainas ziemeļaustrumos.
Krievijas 6. gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības armija ir atbildīga par Krievijas ziemeļrietumu reģiona, tostarp Sanktpēterburgas, aizsardzību no gaisa uzbrukumiem.
Krievijas mediji publicē spridzinātāja foto
Krievijas avoti publicējuši fotogrāfiju ar 31 gadu vecu vīrieti, kuru tur aizdomās par sprādziena sarīkošanu Sanktpēterburgā.
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Krievijas insaideru "Telegram" kanāls "ВЧК-ОГПУ" publicējis fotogrāfiju un informāciju par vīrieti, kuru dēvē par sprādziena organizētāju un izpildītāju.
Saskaņā ar kanāla sniegto informāciju tas esot 31 gadu vecs vīrietis vārdā Jans. Aptuveni mēnesi pirms sprādziena viņš sācis strādāt par palīgstrādnieku veikalā "Lenta", kas atradies netālu no militārpersonas dzīvesvietas.
Kā apgalvo kanāls, veikals atradies blakus vietai, kur pulkvedis parasti novietojis savu automašīnu. Strādājot tur, Jans esot novērojis virsnieku un izpētījis viņa ikdienas paradumus.
Naktī pirms sprādziena vīrietis, iespējams, novietojis spridzekli pie automašīnas un pēc tam pametis Krieviju. Vispirms viņš devies uz Turciju, bet no turienes – uz Kišiņevu, Moldovas galvaspilsētu.
Nākamajā rītā, kad pulkvedis iekāpis automašīnā, noticis sprādziens.
"ВЧК-ОГПУ" publicējis arī videoierakstu, kurā redzams vīrietis ar drediem, adītu cepuri un melnu kažoku.