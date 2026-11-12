Tas varētu sākties ar Putina nāvi - analītiskais centrs izstrādā vienu no iespējamajiem scenārijiem Krievijas un NATO karam
Analītiskais centrs “RAND Europe” publicējis ziņojumu, kurā aprakstīts viens no iespējamiem Krievijas un NATO militārā konflikta attīstības scenārijiem 2030. gadā.
Saskaņā ar to Krievijas iebrukums NATO teritorijā varētu sākties Igaunijas pilsētā Narvā un pāraugt plašākā karā Eiropā. Tiek uzsvērts – šī nav prognoze, bet gan viens, modelēts iespējamais situācijas attīstības scenārijs.
Putina nāve un cīņa par varu Kremlī
Saskaņā ar analītiķu izstrādāto, iespējamo scenāriju 2027. gada janvārī 74 gadu vecumā dabiskā nāvē mirst Krievijas prezidents Vladimirs Putins, neatstājot izraudzītu pēcteci. Kremlī sākas cīņa par varu, kuras rezultātā martā par jauno Krievijas prezidentu kļūst bijušais Federālā drošības dienesta (FSB) ģenerālis.
Jaunais prezidents piekrīt uguns pārtraukšanai Ukrainā apmaiņā pret daļēju sankciju atcelšanu. Tomēr līdz 2027. gada jūlijam sarunas par visaptverošu miera līgumu nonāk strupceļā, jo Krievija turpina pretendēt uz okupētajām Ukrainas teritorijām.
Karš Ukrainā pārvēršas par iesaldētu konfliktu, savukārt atbrīvotos resursus Kremlis novirza Krievijas armijas atjaunošanai.
Krievija sāk gatavoties operācijai Baltijas valstīs
Līdz 2028. gada janvārim jaunais Krievijas prezidents sāk nomainīt Putina sabiedrotos valsts pārvaldē pret sev lojālām amatpersonām. Tomēr ekonomiskās un sociālās krīzes apstākļos viņa pozīcijas joprojām ir nestabilas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai nostiprinātu savu varu, prezidents nolemj sākt hibrīdkampaņu pret NATO dalībvalstīm. Līdz 2029. gadam Kremlis izstrādā ierobežotas militārās operācijas plānu Baltijas valstīs. Maskavas mērķis ir demonstrēt NATO nespēju aizsargāt savas dalībvalstis un tādējādi iedragāt uzticību aliansei. Par ieganstu iebrukumam kļūst krievvalodīgo iedzīvotāju protestu apspiešana Igaunijas pilsētā Narvā 2030. gada maijā.
NATO iedarbina 5. pantu un nosūta karaspēku uz Igauniju
Saskaņā ar scenāriju līdz šim brīdim ASV ir samazinājušas savu militāro klātbūtni Eiropā, jo Dienvidamerikā izcēlusies nopietna krīze, kas prasa Vašingtonas uzmanību un resursus. Kremlis cer, ka NATO samierināsies ar ierobežotu iebrukumu Igaunijā, lai izvairītos no plaša mēroga militāras konfrontācijas ar Krieviju.
Tomēr Maskavas aprēķini neattaisnojas. NATO iedarbina Ziemeļatlantijas līguma 5. pantu par kolektīvo aizsardzību un nosūta karaspēku uz Igauniju. Drīz vien karadarbība izplešas ārpus Baltijas valstu robežām, pāraugot plašākā militārā konfliktā starp Krieviju un NATO.
Pēc mēnešiem ilgām kaujām Krievija saglabā kontroli pār Narvu
Līdz 2030. gada novembrim Eiropas valstu armijas ir novājinātas vairāku mēnešu ilgajās kaujās, taču arī Krievijai nav izdevies gūt izšķirošus militārus panākumus. Krievijas prezidents saskaras ar pieaugošu iekšpolitisko spiedienu, jo nav spējis īstenot solīto ātro uzvaru Igaunijā. Šādos apstākļos Maskava paziņo, ka militārās operācijas mērķis – krievvalodīgo iedzīvotāju aizsardzība – ir sasniegts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rietumeiropas valstis piekrīt pamieram, tomēr Krievijas karaspēks turpina kontrolēt Narvu un lielāko daļu Igaunijas Ida-Viru apriņķa. Turpmākās miera sarunas atkal nonāk strupceļā, un konflikts pārvēršas ilgstošā, iesaldētā militārā konfrontācijā.
Analītiķi brīdina: tas nav pareģojums, bet iespējams attīstības scenārijs
RAND Europe pētnieki uzsver, ka ziņojumā aprakstītie notikumi nav prognoze par to, kas noteikti notiks 2030. gadā. Tas ir tikai viens no iespējamiem notikumu attīstības scenārijiem, kas izstrādāts, lai analizētu drošības riskus un iespējamos politiskos un militāros lēmumus.
Tādējādi arī ziņojumā aprakstītā Putina nāve, varas maiņa Kremlī un Krievijas iebrukums Igaunijā ir hipotētiski notikumi, nevis pētnieku prognozēti fakti.
Vienlaikus analītiķi uzskata, ka līdz 2030. gadam Eiropā var izveidoties reāli priekšnoteikumi karam pret militāri līdzvērtīgu pretinieku. Tādēļ šādu scenāriju izvērtēšana ir būtiska NATO aizsardzības plānošanai un gatavībai iespējamām krīzēm.