Viens karavīrs “noliek pie vietas” pašu ASV Kara ministru - kas ir īpašā vienība, kas sargāja Nezināmā kareivja kapu no Hegseta bezkaunības
“Jebkurš apmeklētājs izrādīs cieņpilnu atmosfēru un saglabās klusumu – bez izņēmumiem!” šādu brēcienu 11. novembrī, kāpjot pa kāpnēm pretī Nezināmā kareivja kapam, no mugurpuses saņēma ASV kara ministrs Pīts Hegsets, kura pavadoņi skaļi smējās. Aizrādījumu augstajai amatpersonai izteica vientuļš, malā stāvošs karavīrs.
Neatkarīgi no tā, vai līst lietus, plosās sniegputenis vai valda neciešams karstums, pie Nezināmā kareivja kapa Ārlingtonas Nacionālajā kapsētā ASV vienmēr dežurē bruņots karavīrs. Šī militārā vienība saucas “The Old Guard”, jeb “Vecā gvarde” un tai līdzvērtīgu “ierindas mākslas” pratēju sameklēt pasaulē būs grūti.
Dienēt šajā vienībā izpelnās tikai tie ASV karavīri, kuri iztur vienu no stingrākajām atlases procedūrām ASV armijā. Un viens no tiem, pildot savus likumīgos pienākumus, nesen uzdrīkstējās uzbļaut ASV Kara ministra Pīta Hegseta grupai, kas necienīgi, smejoties un runājoties devās pretī minētajam kapam:
Kas ir “Vecā gvarde”?
2026. gadā apritēja 100 gadi, kopš ASV Nezināmā kareivja kapu sāka apsargāt militārpersonas. Savukārt jau gandrīz 90 gadus sardze pie šī memoriāla tiek nodrošināta nepārtraukti – 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.
Sardzes karavīri, kurus dēvē par sargiem, pieder ASV armijas 3. kājnieku pulkam, kas pazīstams ar nosaukumu "The Old Guard". Tā ir vecākā joprojām aktīvajā dienestā esošā ASV armijas kājnieku vienība, kuras vēsture aizsākās 1784. gadā.
Šīs vienības uzdevums nav tikai Nezināmā kareivja kapa apsardze. Tās karavīri piedalās valsts nozīmes militārajās ceremonijās, pavada ASV prezidentu oficiālos pasākumos un nodrošina militārās bēru ceremonijas. Vienība veic arī drošības uzdevumus un regulāri trenējas kaujas pienākumu izpildei.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kāpēc kaps tiek apsargāts visu diennakti?
Nezināmā kareivja kaps atrodas Ārlingtonas Nacionālajā kapsētā Virdžīnijas štatā, netālu no Vašingtonas. Tas ir viens no nozīmīgākajiem ASV militārās piemiņas simboliem.
1921. gada 11. novembrī tur tika apglabāts Pirmajā pasaules karā kritis, bet neatpazīts amerikāņu karavīrs. Vēlāk memoriālā tika apglabāti arī nezināmi Otrā pasaules kara un Korejas kara karavīri.
Sākotnēji pie kapa pastāvīgas militārās apsardzes nebija. Taču daļa apmeklētāju pret piemiņas vietu izturējās necienīgi, tostarp kāpa uz kapa un izmantoja apkārtni piknikiem. Tāpēc 1926. gadā pie tā sāka dežurēt militārpersonas.
1937. gadā tika ieviesta nepārtraukta diennakts apsardze, bet 1948. gadā šo pienākumu pārņēma "The Old Guard". Kopš tā laika vienības karavīri turpina tradīciju, kas simbolizē valsts apņemšanos neaizmirst karā kritušos.
21 solis un 21 sekunde – katrai kustībai ir īpaša nozīme
Viens no iespaidīgākajiem sardzes elementiem ir karavīru precīzi noteiktā pārvietošanās kārtība. Sargs veic tieši 21 soli pa īpašu celiņu pie kapa, apstājas, pagriežas un 21 sekundi stāv nekustīgi. Pēc nākamā pagrieziena seko vēl 21 sekundes pauze, un karavīrs dodas pretējā virzienā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Skaitlis 21 nav izvēlēts nejauši. Tas simbolizē 21 lielgabala zalvi – augstāko militāro goda apliecinājumu, ko ASV izmanto īpaši nozīmīgās ceremonijās. Arī ieroča novietojumam ir simboliska nozīme. Karavīrs pārliek šauteni uz pleca, kas atrodas tuvāk apmeklētājiem, tādējādi simboliski nostājoties starp kapu un iespējamiem draudiem.
Sardzes laikā karavīri nedrīkst nevērīgi kustēties, sarunāties ar apmeklētājiem vai novērst uzmanību. Viņiem jāsaglabā nevainojama stāja un precīzs kustību ritms. Tomēr nepieciešamības gadījumā sargs drīkst pārtraukt klusēšanu, piemēram, lai brīdinātu cilvēkus, kuri pārkāpj memoriāla noteikumus.
Par šīs vienības karavīru nevar kļūt kurš katrs
Lai gan "The Old Guard" ir elitāra vienība, pat tās karavīri nevar automātiski kļūt par Nezināmā kareivja kapa sargiem. Pretendentiem brīvprātīgi jāpiesakās īpašai atlasei, kurā tiek vērtēta fiziskā sagatavotība, militārā disciplīna, dienesta reputācija un spēja precīzi izpildīt sarežģītus ceremoniju elementus.
Pastāv arī konkrētas auguma prasības. Vīriešiem jābūt aptuveni 178–193 centimetrus gariem, bet sievietēm – aptuveni 173–188 centimetrus garām. Ķermeņa uzbūvei un svaram jābūt proporcionālam.
Sākotnēji kandidātiem jāiztur intervija un divu nedēļu pārbaudes periods. Šajā laikā viņiem no galvas jāapgūst septiņas lappuses ar informāciju par Ārlingtonas Nacionālās kapsētas vēsturi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc tam seko vēl sarežģītākas apmācības. Karavīriem jāzina gandrīz 300 veterānu kapavietu atrašanās vietas, jāapgūst ceremoniju secība, ieroču lietošanas paņēmieni un uniformas sagatavošanas prasības. Viens no noslēguma pārbaudījumiem ir tests ar 100 nejauši izvēlētiem jautājumiem no 300 apgūtajiem. Lai to nokārtotu, pareizi jāatbild uz vairāk nekā 95% jautājumu.
Uniformai jābūt nevainojamai
Īpaša uzmanība tiek pievērsta karavīru ārējam izskatam. Viņu tumši zilajām parādes uniformām jābūt nevainojami tīrām un izgludinātām, apaviem – nospodrinātiem, bet ieročiem – perfekti sagatavotiem.
Sardzes maiņas ceremonijā komandieris ar baltiem cimdiem rūpīgi pārbauda jaunā sarga ieroci. Katra kustība ir iepriekš noteikta un izpildāma ar militāru precizitāti.
No 1. oktobra līdz 31. martam publiskās sardzes maiņas ceremonijas notiek reizi stundā, bet no 1. aprīļa līdz 30. septembrim – ik pēc pusstundas. Arī tad, kad kapsēta ir slēgta apmeklētājiem, sardze turpinās. Sargi strādā maiņās, un laikā, kad neatrodas pie kapa, viņi turpina mācīties, kopj ekipējumu un gatavojas nākamajai ceremonijai.
Īpaša nozīme ir sudraba nozīmei
Viens no lielākajiem sasniegumiem šajā dienestā ir tiesības nēsāt īpašo Nezināmā kareivja kapa sarga identifikācijas nozīmi. Tā ir sudraba nozīme ar apgrieztu lauru vainagu un kapa attēlu. Uz tās redzams uzraksts "Honor Guard" jeb "Goda sardze".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr pat sekmīga apmācību pabeigšana nenozīmē, ka karavīrs uzreiz iegūst tiesības šo nozīmi saglabāt uz visu militāro karjeru. Sākotnēji apbalvojums ir pagaidu. Tikai pēc vismaz deviņu mēnešu godprātīga dienesta pie Nezināmā kareivja kapa tas var kļūt par pastāvīgu apbalvojumu. Kopš pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigām šo nozīmi ir nopelnījuši tikai nedaudz vairāk nekā 600 karavīru.
Simtgade atgādina par neparastu militāro tradīciju
2026. gada 25. martā Ārlingtonas Nacionālajā kapsētā notika īpaša vainagu nolikšanas ceremonija, pieminot 100 gadus kopš militārās apsardzes ieviešanas pie Nezināmā kareivja kapa. Pasākumā piedalījās gan pašreizējie, gan bijušie sargi. Kapa apsardzes komandieris kapteinis Šons Pols Stolarskis uzsvēra šī gada īpašo nozīmi, jo vienlaikus tiek atzīmēta arī ASV neatkarības 250. gadadiena.
Lai gan sardzes ceremonija piesaista daudzus tūristus, pašiem karavīriem tā nav izrāde. Katrs solis, pagrieziens un klusuma brīdis ir veltīts karavīriem, kuru vārdi nav zināmi, bet kuru upuris tiek pieminēts. Tieši tādēļ "The Old Guard" turpina pildīt savu pienākumu arī tad, kad kapsēta ir tukša, naktī, lietū vai sniegputenī.