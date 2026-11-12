Austrālijā pēc sešām dienām mežonīgā apvidū dzīvs atrasts pazudis 17 gadus vecs jaunietis
Austrālijā laimīgi noslēgusies sešas dienas ilga pazuduša pusaudža meklēšana. 17 gadus vecais Viljams, kurš bija apmaldījies nomaļā un grūti pieejamā apvidū, šodien atrasts dzīvs. Jaunietis vairākas dienas bija pavadījis bez telefona, pārtikas un piemērota apģērba, vēsta "Associated Press".
Viljams 6. novembrī kopā ar draugu devās uz kempingu netālu no Valhalas pilsētiņas, aptuveni 185 kilometrus no Melburnas. Kādā brīdī viņš devās pakaļ papildu kempinga aprīkojumam, taču atpakaļ vairs neatgriezās. Kempingā bija palicis viņa mobilais telefons, ēdiens un ūdens, bet pazušanas brīdī jaunietim mugurā bija tikai šorti un kājās darba zābaki.
Pusaudža meklēšanā iesaistījās vairāk nekā 100 glābēju, policistu un brīvprātīgo. Meklēšanu apgrūtināja stāvais, mežiem klātais apvidus un zemā gaisa temperatūra naktīs. Kā vēlāk noskaidrojās, Viljams vairākas dienas bija pārvietojies pa sarežģītu apvidu, līdz nonāca pie strauta, no kura apkārtnes stāvo nogāžu dēļ vairs nespēja izkļūt.
Pēc sešām dienām jaunieti pamanīja policijas helikopters. Viņš gulēja uz akmens izžuvušā strauta gultnē, aptuveni divus kilometrus no sākotnējās apmetnes. Izdzirdējis helikopteru, Viljams pamodās un parādīja glābējiem paceltu īkšķi. Pēc tam viņu ar glābšanas trosi pacēla helikopterā un nogādāja drošībā.
Par spīti piedzīvotajam, jaunieša veselības stāvoklis bija pārsteidzoši labs. Viņam bija saules apdegumi un nelieli skrāpējumi, taču nopietnas traumas netika konstatētas. Pēc atkalredzēšanās ar ģimeni Viljams nogādāts slimnīcā.
Jaunieša māte Elizabete neslēpa milzīgo atvieglojumu par dēla atrašanu. "Esmu neizsakāmi laimīga, ka viņš ir dzīvs," viņa sacīja žurnālistiem. Pēc tam sieviete ar humoru piebilda, ka dēlam tagad uz visu mūžu būs mājas arests un viņš vairs nekur netiks laists.