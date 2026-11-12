Itālijā skolas otro dienu pēc kārtas saņem viltus spridzināšanas draudus
Itālijā ceturtdien - otro dienu pēc kārtas - skolas saņēmušas e-pastus ar spridzināšanas draudiem, un vairākas skolas evakuētas, kaut arī valdība aicināja to nedarīt.
Jau vēstīts, ka trešdien spridzināšanas draudu dēļ Itālijā tika evakuētas simtiem skolu. Mediji ziņoja, ka trešdien e-pasti ar draudiem tika nosūtīti no konta, kas reģistrēts Taivānā.
Itālijas premjerministres Džordžas Meloni valdība šodien centās nomierināt sabiedrību un paziņoja, ka draudu dēļ ēkas nav nepieciešams evakuēt.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņām vairākas skolas tomēr tika evakuētas, un šoreiz draudi tika saņemti no Filipīnās reģistrēta konta.
Trešdien nosūtītās draudu vēstules bija parakstījis "Mihails Andropovs" no "Misoginistānas".
Meloni, kura trešdien apsprieda situāciju ar izlūkošanas un drošības dienestu vadītājiem, paziņoja, ka draudu mērķis bija izraisīt bailes, un norādīja, ka policija nevienā skolā neko neatrada.
Šodien valdība norādīja, ka "bez konkrētiem pierādījumiem, kas liecinātu par reālu apdraudējumu, kas pārsniedz masveida e-pasta saņemšanu, ēkas nevajadzētu evakuēt".