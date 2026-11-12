VIDEO: Nezināmā kareivja kapa godasardzes karavīrs skaļi aizrāda Hegsetam un viņa pavadoņiem
11. novembrī Ārlingtonas Nacionālajā kapsētā ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta pavadoņu grupa pārkāpa uzvedības noteikumus pie Nezināmā kareivja kapa, izpelnoties skaļu aizrādījumu no ASV armijas godasardzes karavīra.
Hegsets kopā ar vairākiem augsta ranga darbiniekiem bija ieradies uz ikgadējo Veterānu dienas piemiņas ceremoniju, kad grupa apstājās, lai fotografētos. Internetā publicētajos video dzirdams, kā grupas dalībnieki sarunājas un skaļi smejas, līdz godasardzes karavīrs viņiem aizrāda.
"Visiem apmeklētājiem vienmēr jāievēro klusums un cieņpilna attieksme!" viņš skaļi paziņoja.
Pie Nezināmā kareivja kapa, kas ir viens no nozīmīgākajiem ASV militārajiem piemiņas memoriāliem, uzvedības noteikumi tiek ievēroti īpaši stingri. Kapā apbedīts nezināms Pirmajā pasaules karā kritis karavīrs. Kopš 1948. gada pie kapa nepārtraukti, 24 stundas diennaktī un jebkuros laikapstākļos, dežurē ASV armijas godasardzes vienības "Old Guard" karavīrs.
"Ministrs un viss Aizsardzības departaments vienmēr ir godinājuši un arī turpmāk godinās mūsu karavīru upurus, kas nesti, lai nodrošinātu Amerikas drošību," trešdien izplatītajā paziņojumā norādīja Pentagona galvenais preses pārstāvis Šons Pārnels.
"Šīs svinīgās piemiņas dienas laikā karavīrs pareizi un cieņpilni atgādināja visiem par nepieciešamību ievērot atbilstošus uzvedības noteikumus."
Hegsets ceremoniju apmeklēja kopā ar Trampu un Vensu
Hegsets, kurš pagaidām saglabājis amatu, neraugoties uz impīčmenta procedūrām Pārstāvju palātā, Veterānu dienā Ārlingtonā atradās kopā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un pirmo lēdiju Melāniju Trampu.
Viņi piedalījās vainaga nolikšanas ceremonijā pie Nezināmā kareivja kapa, pēc kuras Tramps un Venss teica uzrunas.
Savas runas laikā prezidents īpaši pieminēja Hegseta klātbūtni, izraisot skaļus aplausus un ovācijas.
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"Man bija sajūta, ka tā notiks," Tramps komentēja klātesošo reakciju. "Viņš ir paveicis fantastisku darbu, viņš jūs mīl un aizsargā. Viņam vissvarīgākie esat jūs."
Ārlingtonas kapsēta nonākusi arī strīda centrā par Trampa iecerēto triumfa arku
Ārlingtonas Nacionālā kapsēta, plašā militārā apbedījumu vieta netālu no Linkolna memoriāla, pašlaik atrodas arī diskusiju centrā saistībā ar Trampa ieceri uzbūvēt triumfa arku.
Trampa administrācija ir iesaistīta tiesvedībās par plānoto aptuveni 76 metrus augsto būvi, kuras ēna, kā tiek prognozēts, kritīs uz daļu vēsturiskās kapsētas teritorijas.
Kapsētā apbedīti vairāk nekā 400 000 cilvēku, tostarp bijušie ASV prezidenti un citas ievērojamas politiskās personas.
Pagājušajā ceturtdienā federālais tiesnesis izdeva rīkojumu uz divām nedēļām apturēt būvdarbus.
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Savukārt otrdien deviņi Kenediju ģimenes locekļi pievienojās tiesvedībai, kuras mērķis ir nepieļaut triumfa arkas būvniecību.
Viņi apgalvo, ka būve "pastāvīgi metīs ēnu uz vēsturiski nozīmīgām skatu perspektīvām un tās sabojās", ietekmējot kapsētā esošās kapavietas un memoriālus, kas izveidoti par godu Kenediju ģimenei.