Vācijā pārdod pili par vienu eiro. Tomēr ir kāds būtisks nosacījums
Vācijā par vienu eiro tiek pārdota 800 gadu sena spils. Lai gan īpašuma iegādes summa šķiet neticami vilinoša, jaunajam saimniekam būs jārēķinās ar aptuveni 20 miljonu eiro lieliem ieguldījumiem tās atjaunošanā, vēsta Vācijas laikraksts "Bild".
Šnadicas pils ar diviem torņiem, bruņinieku zāli un aptuveni 1012 kvadrātmetru lielu platību jau gadiem ir neapdzīvota. Pils šobrīd ir bēdīgā stāvoklī un prasa ievērojamus ieguldījumus. Tomēr ēkas jumts joprojām turas un pasargā telpas no lietus. Pašvaldība ļoti cer atrast investoru, kurš vēsturiskajai celtnei spētu dot otru elpu, iekārtojot tajā, piemēram, viesnīcu, pansionātu, mācību centru vai internātu.
Tomēr šim šķietami lētajam pirkumam ir arī savi nosacījumi. Papildus milzīgajām atjaunošanas izmaksām jaunajam saimniekam būs jārēķinās ar kultūras pieminekļu sargu uzraudzību. Tas nozīmē, ka jebkuru remonta darbu saskaņošana var ieilgt, krietni sarežģījot pils atjaunošanu.
Šnadicas pilij ir vairāku gadsimtu sena vēsture. Savulaik tā bija fon Zašnicu dzimtas rezidence. Šī vieta ieguvusi literāru slavu, pateicoties vācu rakstnieka Heinriha fon Kleista (1777–1811) novelei "Mihaels Kolhāss". Pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, vēsturisko muižu atsavināja. Vācijas Demokrātiskās Republikas (VDR) gados pilī tika ierīkoti dzīvokļi, kā arī atradās pašvaldības iestādes, frizētava, pasts un bērnudārzs. Savukārt pēc Vācijas apvienošanās plašā ēka ilgstoši stāvēja pamesta un tukša.
Šis gan nav pirmais mēģinājums pili izglābt. Vēl 2014. gadā īpašumu iegādājās kāda amerikāniete un viņas dēls. Piesaistot investorus, viņi pilī plānoja atvērt viesnīcu, restorānu un vīna bāru. Diemžēl 2018. gadā vērienīgā iecere cieta neveiksmi – solīto miljonu vietā projektā tika ieguldīti vien aptuveni 400 000 eiro. Pirkuma līgums tika lauzts, un pēc tiesu izpildītāju iesaistīšanās neveiksmīgos saimniekus no pils izlika. Tā pils atkal nonāca pašvaldības īpašumā.