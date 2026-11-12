VIDEO: Parīzē Makrona un Slovākijas prezidenta tikšanās ceremonijas laikā saļimst godasardzes karavīrs
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Pasaulē

VIDEO: Parīzē Makrona un Slovākijas prezidenta tikšanās ceremonijas laikā saļimst godasardzes karavīrs

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Trešdien, 11. novembrī, Parīzē Elizejas pilī notikušās Francijas prezidenta Emanuela Makrona un Slovākijas prezidenta Petera Pellegrīni oficiālās sagaidīšanas ceremonijas laikā noģībis Francijas godasardzes karavīrs.

VIDEO: Parīzē Makrona un Slovākijas prezidenta tik...

Makrons, pamanot, ka karavīram kļuvis slikti,  pārtrauca ceremoniju un piegāja pie viņa, lai noskaidrotu, vai nepieciešama palīdzība.

Drīz vien godasardzes karavīru aiznesa prom no ceremonijas norises vietas. Tikmēr Makrons turpināja oficiālo tikšanos un sveica Elizejas pilī ieradušos Slovākijas prezidentu Peteru Pellegrīni. Incidenta iemesli un informācija par karavīra veselības stāvokli pagaidām netiek atklāta.

Tēmas

FrancijaSlovākijaEmanuels MakronsPeters PellegrīniParīze

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