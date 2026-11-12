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VIDEO: Parīzē Makrona un Slovākijas prezidenta tikšanās ceremonijas laikā saļimst godasardzes karavīrs
Trešdien, 11. novembrī, Parīzē Elizejas pilī notikušās Francijas prezidenta Emanuela Makrona un Slovākijas prezidenta Petera Pellegrīni oficiālās sagaidīšanas ceremonijas laikā noģībis Francijas godasardzes karavīrs.
Makrons, pamanot, ka karavīram kļuvis slikti, pārtrauca ceremoniju un piegāja pie viņa, lai noskaidrotu, vai nepieciešama palīdzība.
A member of the honor guard collapsed as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Elysee Palace in Paris for a visit with French President Emmanuel Macron https://t.co/U9gFHeetxb— Reuters (@Reuters) November 11, 2026
Drīz vien godasardzes karavīru aiznesa prom no ceremonijas norises vietas. Tikmēr Makrons turpināja oficiālo tikšanos un sveica Elizejas pilī ieradušos Slovākijas prezidentu Peteru Pellegrīni. Incidenta iemesli un informācija par karavīra veselības stāvokli pagaidām netiek atklāta.