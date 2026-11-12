"Pilnīgs absurds!" Amerikāņu diplomāts kritizē ideju par drošības garantiju piešķiršanu Krievijai
Bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols kritizējis Baltā nama ideju par drošības garantiju piešķiršanu Krievijai miera vienošanās ietvaros.
Krievijai patiesībā nav vajadzīgas nekādas drošības garantijas, uzskata bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols. Par to diplomāts rakstīja savā sociālā tīkla "X" kontā, komentējot Abū Dabī notikušo sarunu rezultātus.
Viņaprāt, Maskava tikai imitē sarunas un negrasās izbeigt karu. Prasība pēc drošības garantijām esot viens no veidiem, kā paildzināt asinsizliešanu.
"NATO nekad nav uzbrukusi ne Padomju Savienībai, ne Krievijai. Ukraina nekad nav apdraudējusi Krievijas drošību. Putina aicinājumi piešķirt Krievijai jaunas drošības garantijas ir pilnīgs absurds. Pirms viņš sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, daudzi, tostarp es, piedāvāja reformas Eiropas drošības stiprināšanai. Viņš tās noraidīja. Tā vietā viņš izvēlējās karu," norādīja Makfols.
Viņš arī piebilda, ka ne tikai Eiropas, bet arī pašas Krievijas drošību patiesi varētu stiprināt vienīgi Vladimira Putina režīma krišana.
"Ja patiešām nopietni runājam par drošības stiprināšanu Eiropā, tad vissvarīgākā reforma būtu vadības maiņa Kremlī. Šādas pārmaiņas stiprinātu visu valstu, tostarp pašas Krievijas, drošību," uzsvēra amerikāņu diplomāts.
NATO has never attacked the Soviet Union or Russia. Ukraine has never threatened Russian security. Putin calling for new security guarantees for Russia is complete nonsense. Before he launched his full-scale invasion of Ukraine, many -- including me -- suggested reforms for enhancing European security. He rejected them. He wanted war instead.— Michael McFaul (@McFaul) November 11, 2026
ASV uzdevušas Krievijai tiešu jautājumu par NATO paraugam atbilstošām drošības garantijām Ukrainai
ASV sarunās ar Krieviju centušās noskaidrot, vai Maskava būtu gatava neiebilst pret tādu drošības garantiju piešķiršanu Ukrainai, kas būtu pielīdzināmas NATO kolektīvās aizsardzības saistībām.
Abū Dabī notikušajās sarunās Vašingtona apspriedusi gan iespēju sniegt Ukrainai ASV drošības garantijas pēc Ziemeļatlantijas līguma 5. panta parauga, gan līdzīgu saistību uzņemšanos no pašas NATO puses, vēsta "Financial Times", atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu.
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Vienlaikus izdevuma avots piebildis, ka galīgo lēmumu par Vašingtonas saistību raksturu pieņems ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV administrācija arī centusies panākt Maskavas piekrišanu sarunu procesa paplašināšanai, tajā iesaistot Eiropas pārstāvjus.
"Mēs esam stingri pārliecināti, ka šajā posmā, lai izbeigtu karu, Eiropai ir jābūt pie sarunu galda," paziņoja ASV amatpersona.
Publikācijā norādīts, ka Krievija atzinīgi vērtē diskusijas par pēckara drošības garantijām, tomēr pagaidām neizrāda gatavību piekāpties būtiskākajos jautājumos.
Izdevuma avoti, kuri pārzina Krievijas diktatora Vladimira Putina nostāju, apgalvo, ka viņš ziemas periodu uzskata par iespēju novājināt Ukrainu, īstenojot plašus triecienus tās infrastruktūrai.
Kremlis joprojām pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no Kijivas kontrolētajām Donbasa teritorijām kā priekšnoteikumu uguns pārtraukšanai.
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Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzstāj, ka teritoriālos jautājumus iespējams apspriest tikai abu valstu līderu tikšanās laikā.
Augsta ranga Ukrainas amatpersonas "Financial Times" atzinušas, ka tuvākajā laikā negaida būtisku izrāvienu sarunās.