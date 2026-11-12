Bijušais Lielbritānijas nacionālās drošības padomnieks: NATO būtu jāpāriet uzbrukumā pret Krieviju
NATO būtu ne tikai jāaizsargājas pret Krievijas agresiju, bet arī aktīvāk jāvēršas pret Maskavu, liekot Krievijas diktatora Vladimira Putina režīmam izjust apdraudējumu. Tā uzskata bijušais Lielbritānijas nacionālās drošības padomnieks lords Marks Sedvils, kurš aicinājis Rietumu aliansi pāriet uzbrukumā pret Krieviju, vēsta laikraksts "Financial Times".
Krievija ir saistīta ar virkni uzbrukumu un sabotāžas aktu Eiropā, tostarp dedzināšanām, iejaukšanos zemūdens infrastruktūras darbībā un kiberuzbrukumiem, kas Eiropas valstu ekonomikām radījuši miljardiem eiro lielus zaudējumus. Šovasar droni mēģināja uzbrukt arī Leipcigas lidostai Vācijā.
Pagājušajā nedēļā Lielbritānijas bruņoto spēku vadība brīdināja, ka Maskavas gatavība riskēt ir tikai pieaugusi.
Uzstājoties trešdien, 11. novembrī, forumā “Atlantic Future Forum”, Sedvils norādīja, ka, lai gan NATO ir aizsardzības alianse, tomēr visefektīvākais aizsardzības veids bieži vien ir aktīva vēršanās pret pretinieku. “Kā panākt, lai viņi paši justos apdraudēti, nevis vienmēr būtu tie, kas diktē notikumu gaitu, kamēr mēs tikai aizsargājamies?” jautāja Sedvils, paskaidrojot, ka runa ir par visām jomām — sauszemi, jūru, gaisu, kibertelpu un kosmosu.
Sedvils uzskata, ka Rietumiem būtu jāpastiprina spiediens uz Maskavu, cita starpā veicot kiberuzbrukumus, aktīvāk vēršoties pret Krievijas tā dēvēto ēnu floti un izjaucot Krievijas spiegu tīklu darbību Eiropā, vēsta “Financial Times”, atsaucoties uz cilvēkiem, kuri pārzina bijušā Lielbritānijas drošības padomnieka uzskatus.
Tikmēr Norvēģijas bruņoto spēku viceadmirālis Rūne Andersens forumā uzsvēra, ka NATO, stiprinot savu klātbūtni Ziemeļatlantijā, jāraugās, lai šie pasākumi neradītu nevajadzīgu spriedzi attiecībās ar Krieviju un nerastos pārpratumi.
"Mēs esam spēcīgi, esam atgriezuši šajā reģionā aviācijas bāzes kuģus un stratēģisko aviāciju, kas ir pareizi un absolūti nepieciešami," forumā atzina Andersens. "Tomēr es vēlētos, lai mēs rūpīgāk izsvērtu šīs atturēšanas politikas samērīgumu, izprotot, kā to uztver Krievija. Mums jāpārliecinās, ka spējam demonstrēt savu spēku, vienlaikus neradot pārpratumus." Andersens norādīja, ka šobrīd Krievijas kara flote ir pārslogota, jo tai vienlaikus jāpavada tirdzniecības kuģi un jāapsargā militārās bāzes. Pēc viņa teiktā, Krievija pēdējā laikā arī pastiprinājusi robežkontroles posteņu aizsardzību, izvietojot smilšu maisus un īpašus tīklus pret droniem.
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Savukārt Oksfordas Universitātes Kara rakstura pārmaiņu pētījumu centra direktors Robs Džonsons uzskata, ka galvenajam NATO spiediena instrumentam pret Krieviju arī turpmāk vajadzētu būt spēcīgām sankcijām. Kā piemēru viņš minēja vēršanos pret Maskavas "ēnu floti". "Ko nevajadzētu darīt, ir sākt radīt Krievijai militārus zaudējumus, jo tas tikai izraisītu atbildes triecienu,” uzsvēra Džonsons.
Jautājums par NATO turpmāko stratēģiju attiecībās ar Krieviju aktualizējies laikā, kad Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvis trešdien paziņoja par Maskavas aizsardzības resora gatavību runāt ar Lielbritānijas kolēģiem, ja Londona pati izrādītu šādu iniciatīvu. Vienlaikus Lielbritānijas aizsardzības ministrs Vess Strītings intervijā "Financial Times" uzsvēris, ka Lielbritānijai un Krievijai būtu jāatjauno saziņa, lai mazinātu risku, ka kāda no pusēm kļūdaini izprot otras rīcību un pieņem nepareizus lēmumus. Tomēr Lielbritānijas amatpersonas norāda, ka Maskava līdz šim vairākkārt noraidījusi Londonas mēģinājumus atjaunot augsta līmeņa militāros kontaktus. Krievijas puse nav piekritusi arī ierosinātajām telefonsarunām starp Krievijas Ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu un diviem Lielbritānijas bruņoto spēku vadītājiem.