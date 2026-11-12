VIDEO: Sanktpēterburgā uzspridzināta automašīna ar Krievijas armijas pulkvedi
12. novembra rītā Sanktpēterburgā uzspridzināta automašīna, pie kuras stūres atradās Krievijas Bruņoto spēku pulkvedis. Viņš gājis bojā notikuma vietā, vēsta Krievijas mediji.
Automašīna ar militārpersonu eksplodējusi Sanktpēterburgas Šušaru rajonā. Pašlaik notikuma vietā strādā specdienestu darbinieki, bet satiksme pa Kolpinas šoseju ir slēgta.
Krievijas mediji apgalvo, ka spridzeklis bijis piestiprināts automašīnas apakšdaļai. Tas iedarbināts attālināti brīdī, kad pulkvedis izbraucis no pagalma. Militārpersona gājusi bojā notikuma vietā.
Eksplozijas brīdī automašīnā citu cilvēku nav bijis. Novērošanas kamera fiksējusi, kā pulkvedis viens pats iznācis no mājas.
Daži sociālo tīklu lietotāji apgalvo, ka 12. novembrī Sanktpēterburgā uzspridzinātais pulkvedis dienējis Krievijas Bruņoto spēku Gaisa spēkos. Oficiāli šī informācija pagaidām nav apstiprināta.
2026. gada 27. augustā Sanktpēterburgā automašīnas sprādzienā gāja bojā Krievijas Gaisa un kosmisko spēku pulkvežleitnants. Viņa sieva guva smagus ievainojumus, taču izdzīvoja.
Automašīnas apakšā bija piestiprināts spridzeklis. Medijs "Fontanka" ziņoja, ka automašīnas spridzināšanā tiek turēta aizdomās 24 gadus veca krieviete, kura pēc sprādziena pameta valsti un aizbrauca uz Turciju. Krievijas varasiestādes oficiāli nav komentējušas izmeklēšanas gaitu.
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Iepriekš netālu no Jekaterinburgas tika uzspridzināta automašīna, kas piederēja uzņēmuma, kurš ražo bezpilota lidaparātus "Upyr", vadītājam.