Pēc sarunām Abū Dabī Lavrovs atklāj, kam ir ietekme uz Putinu
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pastāstījis, no kā būs atkarīgi Kremļa turpmākie soļi pēc miera sarunām Abū Dabī. Par to ziņo Krievijas propagandas izdevums "Vesti".
Pēc Lavrova teiktā, būtiska loma šajā procesā ir ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem pārstāvjiem. Kā viņš lika noprast, tieši tas, ko viņi pastāstīs pēc tikšanās reizēm, varētu ietekmēt Krievijas diktatora Vladimira Putina nostāju.
Vienlaikus Krievijas ārlietu ministrs kārtējo reizi izplatīja nepamatotus apgalvojumus par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Viņš paziņoja, ka Zelenskis it kā "spēlējot kaut kādas savas spēles". Tomēr, pēc paša Lavrova teiktā, Ukrainas delegācija uz sarunām Abū Dabī bija ieradusies ar gatavību konkrētam darbam.
Turklāt Lavrovs pauda atbalstu trīspusējām sarunām, kurās piedalās Ukraina, ASV un Krievija, nosaucot šādu formātu par "vispamatotāko". Kā viņš skaidroja, Maskavas turpmākā rīcība tiks noteikta pēc tam, kad būs saņemti ziņojumi no sarunu dalībniekiem un ASV puses.
Tomēr Kremlis negrasās mainīt savu līdzšinējo kursu, apliecināja ministrs. Viņaprāt, Krievija arī turpmāk rīkosies, lai "sasniegtu speciālās militārās operācijas mērķus", kurus Putins izklāstīja jau 2024. gada jūnijā.
"Redzēsim, ko Medinskis un viņa delegācija pastāstīs pēc atgriešanās... Es pieņemu, ka patiešām ir paziņots par amerikāņu sarunvedēju vizīti Maskavā, lai informētu prezidentu Putinu. Viņš arī regulāri saņem šādus ziņojumus no Medinska delegācijām. Un, pamatojoties uz to, ko viņš dzirdēs no amerikāņiem, viņš noteiks mūsu turpmāko nostāju," paziņoja Lavrovs.
Kā uzsvēra Krievijas ārlietu ministrs, Maskava savu turpmāko rīcību pakārtos tieši šo mērķu sasniegšanai. Viņš arī apgalvoja, ka kopš tā laika šie mērķi "nekad nav mainījušies".