Spānijā protesti pret augstajām mājokļu izmaksām pāraug vardarbībā
Madridē un Barselonā trešdienas vakarā protesti pret augstajām mājokļu izmaksām pārauga vardarbībā un izcēlās protestētāju un policijas sadursmes.
Jau ziņots, ka Spānijā trešdien notika pirmais valsts mēroga streiks kopš 2012. gada un protesti pret augstajām mājokļu izmaksām. Pēc varasiestāžu aplēsēm galvaspilsētā gājienā piedalījās aptuveni 120 000 demonstrantu, bet Barselonā uz demonstrāciju sapulcējās 55 000 cilvēku. Protestu izskaņā abās pilsētās izcēlās nekārtības. Ziņu aģentūras AFP žurnālisti ziņoja, ka kapucēs un maskās tērpti protestētāji apmētāja policistus ar dažādiem priekšmetiem, savukārt policija atbildēja ar asaru gāzi. Nekārtību laikā izcēlās arī vairāki ugunsgrēki.
Video no Barselonas redzams, ka ielās aizdedzināti atkritumu konteineri, velosipēdi un augi podos. Policija Barselonā izmantoja asaru gāzi un gumijas lodes, lai izklīdinātu nelielas agresīvi noskaņotu protestētāju grupas, un aizturēja 18 cilvēkus.
Protesti trešdien notika arī citās Spānijas pilsētās.
Vidējā īres maksa Spānijā pēdējā desmitgadē ir gandrīz dubultojusies. Sašutums par to sasniedza kulmināciju pēc tam, kad pagājušajā mēnesī no sava dzīvokļa Madridē tika izlikta 87 gadus vecā Marikarmena Abaskala. Protestu spiediena rezultātā sievietei tika atļauts atgriezties savās mājās, taču viņa slimnīcā nomira.
Aktīvisti izmantoja sabiedrības sašutumu par pensionāres izlikšanu, lai aicinātu uz protestiem un streiku, un drīz vien ieguva arodbiedrību atbalstu.
Streikā trešdien visvairāk piedalījās smagajā rūpniecībā, automobiļu ražošanā, transporta nozarē, naftas ķīmijas un gaļas nozarēs strādājošie, kā arī streiks bija vairāk jūtams Spānijas piekrastes reģionos. Savukārt citās nozarēs, piemēram, mazumtirdzniecībā un restorānu nozarē, tas bija mazāk jūtams.
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Arodbiedrības UGT līderis Pepe Alvaress valsts raidorganizācijai RTVE teica, ka dalība streikā bijusi masveida, un pilnīga darba pārtraukšana dažos reģionos padarījusi streiku par milzīgu panākumu. Tomēr UGT atzina, ka dalība bijusi nevienmērīga.
Savukārt uzņēmēju vadītājus pārstāvošā organizācija CEOE streiku nosauca par neveiksmi, piebilstot, ka lielākajā daļā nozaru darbība noritēja kā parasti.
Protestu ietekmē Spānijas premjerministrs Pedro Sančess izsludināja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas notiks 29. novembrī. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanas Spānijā bija 2023. gada jūlijā, un kārtējās vēlēšanas bija paredzētas nākamā gada vasarā.
Uzņēmēju apvienības un labējie spēki noraidīja streiku, uzskatot to par gājienu, kas saistīts ar vēlēšanām, nevis īstu streiku. Taču arodbiedrības aizstāvēja streiku kā ārkārtas pasākumu, kura mērķis ir radīt plašu sabiedrisko spiedienu, lai tiktu veikti pasākumi saistībā ar strauji pieaugošajām mājokļu izmaksām.