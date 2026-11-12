Ņujorkā sabrūk trīsstāvu ēka; glābēji drupās meklē cilvēkus, tostarp bērnus
Foto: AP/Scanpix
Ņujorkā sagrūstot trīsstāvu ēkai, vismaz divi cilvēki gājuši bojā un vairāki ievainoti.
Pasaulē

Ņujorkā sabrūk trīsstāvu ēka; glābēji drupās meklē cilvēkus, tostarp bērnus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ņujorkā trešdien sagrūstot trīsstāvu ēkai būvlaukuma tuvumā, ir gājuši bojā vismaz divi cilvēki un vairāki ievainoti, paziņoja pilsētas varas iestādes.

Ņujorkā sabrūk trīsstāvu ēka; glābēji drupās meklē...

Ugunsdzēsēji pārmeklēja gruvešus, meklējot izdzīvojušos.

Mediji ziņoja, ka no gruvešiem ir izvilkti vairāki cilvēki, tai skaitā viens bērns.

Ņujorkas pilsētas ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka saņēmis ziņas par iesprostotiem cilvēkiem pēc ēkas sagrūšanas Bruklinas rajonā ap plkst. 16 (plkst. 23 pēc Latvijas laika).

Uz slimnīcu tika aizvesti vismaz 10 ievainotie, no kuriem četri bija kritiskā stāvoklī, preses konferencē sacīja Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani.

Ņujorkas pilsētas ugunsdzēsības departamenta amatpersonas paziņoja, ka meklēšanas un glābšanas operācijas turpināsies vairākas dienas un vēl nav zināms, cik cilvēku pavisam ir pazuduši bez vēsts. Notikuma vietā strādāja ap 250 ugunsdzēsēju.

Sagrūšanas cēlonis vēl nav zināms, bet sagruvusī ēka atradās blakus būvlaukumam, kurā tika nojaukta kāda vienstāvu ēka.

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