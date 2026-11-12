Ņujorkā sabrūk trīsstāvu ēka; glābēji drupās meklē cilvēkus, tostarp bērnus
Ņujorkā trešdien sagrūstot trīsstāvu ēkai būvlaukuma tuvumā, ir gājuši bojā vismaz divi cilvēki un vairāki ievainoti, paziņoja pilsētas varas iestādes.
Ugunsdzēsēji pārmeklēja gruvešus, meklējot izdzīvojušos.
Mediji ziņoja, ka no gruvešiem ir izvilkti vairāki cilvēki, tai skaitā viens bērns.
Ņujorkas pilsētas ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka saņēmis ziņas par iesprostotiem cilvēkiem pēc ēkas sagrūšanas Bruklinas rajonā ap plkst. 16 (plkst. 23 pēc Latvijas laika).
New York'ta çöken binanın enkazı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti ⤵️ ▪️ New York'un Brooklyn kentinde çöken binanın enkazı altında kalan bir kişinin öldüğü, 12 apartman sakininin yaralandığı bildirildi ▪️ New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu açıkladı https://t.co/oJ8mYlXvE2— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 12, 2026
Uz slimnīcu tika aizvesti vismaz 10 ievainotie, no kuriem četri bija kritiskā stāvoklī, preses konferencē sacīja Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani.
Ņujorkas pilsētas ugunsdzēsības departamenta amatpersonas paziņoja, ka meklēšanas un glābšanas operācijas turpināsies vairākas dienas un vēl nav zināms, cik cilvēku pavisam ir pazuduši bez vēsts. Notikuma vietā strādāja ap 250 ugunsdzēsēju.
Sagrūšanas cēlonis vēl nav zināms, bet sagruvusī ēka atradās blakus būvlaukumam, kurā tika nojaukta kāda vienstāvu ēka.
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