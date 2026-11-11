Sankciju sarakstos tiks arī iekļautas personas un uzņēmumi, kas iesaistīti kiberuzbrukumos un dezinformācijas izplatīšanā.
Pasaulē
Vakar 23:44
Eiropas Savienības vēstnieki vienojušies par sankcijām pret 145 Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem
Eiropas Savienība (ES) trešdien vēstnieku līmenī panāca vienošanos par Krievijas sankciju saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā vēl 145 fiziskās un juridiskās personas.
Sankciju saraksta paplašinājumu plānots apstiprināt 16. novembrī notiekošajā ES ārlietu ministru sanāksmē. Sankcijas plānots ieviest tostarp pret 50 Krievijas bankām.
Sankciju sarakstos tiks iekļautas personas un uzņēmumi, kas, pēc ES rīcībā esošās informācijas, ir iesaistīti Ukrainas teritoriālās integritātes pārkāpšanā, Krievijas "ēnu flotes" darbībā, kā arī hibrīdkarā pret Eiropu, tostarp kiberuzbrukumos un dezinformācijas izplatīšanā.