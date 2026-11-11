Pazudušu zīdaini ASV atrod apraktu suņu būrī
ASV Dienvidkarolīnas štatā atrasts dzīvs 11 mēnešus vecais Koahs Šarps. Mazulis bija pazudis kopš pirmdienas, kad viņu no mātes mājām aizveda tēvs Maikls Komers.
Zēns tika atrasts otrdien netālu no tēva mājas. Leksingtonas apgabala šerifs Džejs Kūns preses konferencē sacīja, ka mazulis bijis „aprakts dzīvs” un atrašanas brīdī cīnījās par savu dzīvību. Pēc šerifa aplēsēm, zēns zem zemes bija pavadījis aptuveni 24 stundas.
Policisti, meklējot zēnu, pārmeklēja mežu pie Komera mājas un kādā vietā pamanīja nesen uzraktu zemi. Kad viņi sāka rakt, likumsargi sadzirdēja bērna raudas. Šerifs tās nodēvēja par „priecīgāko skaņu, kādu jebkad viņš bija dzirdējis”.
Pēc šerifa teiktā, tēvs mazuli bija ielicis suņu būrī, būri aptinis ar dvieli un apracis zemē. Iespējams fakts, ka būris bija aptīts ar dvieli nodrošināja mazulim pietiekami daudz skābekļa. Savukārt aukstais laiks varēja pasargāt bērnu no pārkaršanas. Šerifs cer, ka zēns pilnībā atveseļosies - šobrīd mazulis atrodas slimnīcā, kur saņem medicīnisko palīdzību.
Meklēšana sākās pirmdien pēc tam, kad Komers aizveda dēlu no savas mātes mājām. Bērnu tobrīd pieskatīja Komera māte, kura uz īsu brīdi bija atstājusi dēlu kopā ar mazuli. Komers tika aizturēts pirmdienas vakarā Leksingtonas apgabalā, taču bērna pie viņa nebija.
Pēc viņa aizturēšanas aptuveni 100 policijas un ugunsdzēsības dienesta pārstāvju iesaistījās Koaha meklēšanā. Šerifs sacīja, ka, jautāts par dēla atrašanās vietu, vīrietis „neko daudz nepateica”. Policija vēl lemj, kādas papildu apsūdzības izvirzīt Komeram. Tiesas dokumenti liecina, ka viņš iepriekš atzinis savu vainu apsūdzībās par vardarbību ģimenē.
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Komera māte Patrīcija Komera telekanālam "NBC News" norādīja, ka zēna mātei bijušas visas aizgādības tiesības pār bērnu, bet viņa ļāvusi vecmāmiņai pieskatīt mazuli laikā, kamēr dēls neatradās ar viņu bija kopā. Kundze norādīja, ka viņas dēls iepriekš bērnu bija pieskatījis un nekādu problēmu ar to nav bijis. „Esmu viņa māte, un atklāti sakot, nekad no viņa to nebūtu gaidījusi,” viņa norādīja.