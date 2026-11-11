ASV finanšu ministrs pēc Irānas draudiem pārcēlies uz militāro bāzi
ASV finanšu ministrs Skots Besents drošības apsvērumu dēļ no savas dzīvesvietas Vašingtonas apgabalā pārcēlies uz militāro bāzi. Kāds informēts avots ziņo, ka draudi saistīti ar Irānu.
Besents ir trešā augsta ranga amatpersona prezidenta Donalda Trampa administrācijā, kas pārcēlusies uz mājokli armijas apsargātā teritorijā, vēsta mediji. Līdzīgu soli spēruši arī valsts sekretārs Marko Rubio un aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Finanšu ministrijas pārstāvis paziņoja, ka Besents neļausies iebiedēties, saskaroties ar Irānas režīma draudiem, un turpinās īstenot pasākumus, kas "sagrauj Irānas ekonomiku".
ASV Nacionālās izlūkošanas direktors Džejs Kleitons pagājušajā mēnesī brīdināja, ka Teherāna ir ievērojami pastiprinājusi savus centienus vērsties pret amerikāņiem Tuvajos Austrumos un ārpus tiem.
Besenta pārcelšanās notika pēc tam, kad internetā tika publicētas fotogrāfijas ar ministra mājokli, un amatpersonas secināja, ka pēc tām iespējams noteikt mājas atrašanās vietu.
"Sāka pieaugt bažas par drošību, kas tagad piespiedušas ministru pārcelties uz militāro bāzi savas drošības dēļ," teica avots. "Medijiem ir pienākums rīkoties atbildīgi, ņemot vērā pieaugošos draudus pret valsts amatpersonām."
Pagājušajā mēnesī Vašingtona deva rīkojumu ASV vēstniecības darbiniekiem, kuru klātbūtne nav obligāta, un viņu ģimenēm pamest Saūda Arābiju, ņemot vērā pieaugošos uzbrukumus no Teherānas atbalstītajiem hutiešiem.
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ASV bruņotie spēki pēdējās nedēļās ir arī atsaukuši daļu savu lidmašīnu no divām bāzēm Lielbritānijā pēc ziņojumiem par draudiem no Irānas puses.
Šķiet, ka diplomātiskie centieni izbeigt karu iegūst jaunu sparu, un Rubio otrdien paziņoja, ka ASV īstenotais spiediens uz Irānas ekonomiku ir padarījis turpmākus uzbrukumus nevajadzīgus.