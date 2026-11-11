66 gadu vecumā miris Krievijas vēstnieks ASV
66 gadu vecumā miris Krievijas vēstnieks ASV Aleksandrs Darčijevs, paziņojusi Krievijas Ārlietu ministrija.
Ministrijas paziņojumā Darčijevs raksturots kā "spožs Amerikas lietu eksperts”. Darčijevs Krievijas vēstnieka amatu ASV ieņēma kopš 2025. gada, kad nomainīja amatā Anatoliju Antonovu. Viņa iecelšana notika pēc Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā, laikā, kad Maskavas un Vašingtonas attiecībās bija vērojama "sasilšana".
Darčijevs iepriekš strādāja Krievijas vēstniecībā Vašingtonā, bet vēlāk ieņēma amatus Krievijas Ārlietu ministrijā. Sešus gadus viņš bija Krievijas vēstnieks Kanādā, bet pēc tam četrus gadus vadīja ministrijas Ziemeļamerikas departamentu.
Bijušais Krievijas diplomāts Boriss Bondarevs, kurš protestā pret Krievijas iebrukumu Ukrainā publiski atkāpās no amata Ženēvā, Darčijevu raksturojis kā Krievijas prezidenta ārpolitikas padomnieka Jurija Ušakova protežē. Pēc Darčijeva iecelšanas amatā novērotāji pauda šaubas, vai viņam būs liela ietekme uz Krievijas un ASV attiecībām, jo pēdējos gados būtiskākie jautājumi tika risināti augstākā līmenī. Kremlis par Darčijeva nāvi pagaidām nav komentējis.