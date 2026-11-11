Anglijā aizturēta ASV militārpersona, kuru tur aizdomās par darbošanos Krievijas izlūkdienestu labā
Anglijas rietumos aizturēts augsta ranga ASV armijas pārstāvis, kurš tiek turēts aizdomās par darbošanos Krievijas labā.
41 gadu vecais vīrietis aizturēts netālu no Glosteras, Anglijas rietumos, un šobrīd atrodas apcietinājumā. Kāds cits ASV armijas pārstāvis norādīja, ka aizdomās turētajam bijusi piekļuve sensitīvai informācijai.
Aizturētais tiek turēts aizdomās par divu 2023. gada Nacionālās drošības likuma pantu pārkāpšanu – palīdzēšanu ārvalstu izlūkdienestam un sensitīvas informācijas iegūšanu vai izpaušanu. Londonas Metropoles policija pavēstīja, ka tās pretterorisma vienības šobrīd cieši sadarbojās ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un ASV armiju.
FIB direktors Kašs Patels ASV militārpersonas aizturēšanu nodēvēja par „svarīgu” soli, norādot, ka izvirzītās apsūdzības spiegošanā rada „visnopietnākās bažas” gan ASV, gan tās sabiedrotajiem. „FIB neizjūt iecietību pret cilvēkiem, kuri lauž ASV doto zvērestu un ar savu rīcību apdraud mūsu valsts drošību un mūsu partneru drošību,” sacīja Patels.
Tikmēr Kremlis paziņojis, ka Krievijai neesot nekādas saistības ar aizturēto ASV armijas karavīru. Atbildot uz žurnālistu jautājumu, Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja: „Mums ar to nav nekāda sakara, un tas nekādi nav saistīts ar mums.”