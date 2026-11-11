VIDEO: pēc Ukrainas trieciena Ustjlugai pilnībā izdedzis rezervuārs ar "Trampa dīzeļdegvielu"
Pēc dronu trieciena Ustjlugas ostā pilnībā izdedzis dīzeļdegvielas rezervuārs, kura saturu OSINT analītiķi dēvē par "Trampa dīzeļdegvielu".
Ļeņingradas apgabala Ustjlugas ostā pēc masveida bezpilota lidaparātu uzbrukuma naktī uz 11. novembri izcēlušies vairāki plaši ugunsgrēki. Deg uzņēmuma "Novatek-Ustjluga" ziemeļu terminālis, kurā tiek veikta gāzes kondensāta frakcionēšana un pārkraušana, kā arī naftas produktu rezervuāri, kokmateriālu terminālis un sašķidrinātās dabasgāzes terminālis.
Par to ziņo OSINT analītiķi un "Telegram" kanāls "Astra". Triecienu ostai un tajā izcēlušos ugunsgrēku apstiprinājis arī Ļeņingradas apgabala gubernators.
Ustjluga ir lielākā Krievijas osta Baltijas jūrā, caur kuru tiek eksportēta aptuveni piektā daļa no Krievijas pa jūru eksportētās naftas.
Saskaņā ar OSINT analītiķu sniegto informāciju ostai nodarīti nopietni postījumi.
"Novatek-Ustjluga" – aizdegušies trīs RVS-30000 tipa naftas produktu uzglabāšanas rezervuāri, hidrokrekinga iekārta (viena no trim gāzes kondensāta sākotnējās pārstrādes iekārtām), gaisa dzesēšanas aprīkojums, sūkņu stacija un piestātne.
"Ustjluga Oil" – trāpījumi diviem RVS-30000 tipa rezervuāriem. Mazuta rezervuārs deg vairāk nekā 5000 kvadrātmetru platībā, savukārt vēl viens rezervuārs, kurā atradās tā dēvētā "Trampa dīzeļdegviela", pēc sākotnējās informācijas ir pilnībā izdedzis.
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Kokmateriālu terminālis – aizdegusies kokmateriālu noliktava.
Sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) terminālis – bojāti un aizdegušies cauruļvadi, ugunsgrēkam izplatoties vairāk nekā 200 kvadrātmetru platībā.
Terminālis "Novatek-Ustjluga" jau iepriekš, 14. augustā, bija pakļauts triecienam.
Caur Ustjlugas ostas termināļiem "Transņeftj-Baltika", "Novatek-Ustjluga" un "Portenergo" Krievija eksportē naftas produktus un gāzes kondensātu.
2025. gadā Ustjlugas osta nodrošināja aptuveni 20% no Krievijas naftas eksporta pa jūru jeb 1,15 miljonus barelu dienā. Lielāks eksporta apjoms bija tikai blakus esošajai Primorskas ostai (22%), savukārt Novorosijskas ostas īpatsvars sasniedza 17%.
ASV prezidents Donalds Tramps vienojās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm dažas nedēļas pirms vidustermiņa vēlēšanām ASV. Baltais nams cerēja tādējādi samazināt degvielas cenas naftas produktu deficīta apstākļos. ASV Finanšu ministrija uz laiku atļāva darījumus ar Krievijas dīzeļdegvielu, uz kuru attiecas sankcijas.
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Vienošanās izpelnījās kritiku gan no demokrātiem, gan daļas republikāņu. Likumdevēji apšaubīja vienošanās likumību un pieprasīja tās atcelšanu.
Krievija saskaņā ar vienošanos nosūtīja uz ASV četrus tankkuģus.
ASV vidustermiņa vēlēšanās galu galā uzvarēja demokrāti. 5. novembrī kļuva zināms, ka tankkuģi "Talisman" un "Leruo" mainījuši kursu. Kuģis "Beast" saskaņā ar 7. novembra datiem vēl arvien atradās pie Lielbritānijas krastiem. Tankkuģis "Agioi Fanendes", kas bija pēdējais kuģis ar Krievijas dīzeļdegvielu , un turpināja ceļu uz ASV, arī mainījis kursu, apgriežoties aptuveni 740 kilometrus no Ņujorkas.