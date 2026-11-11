“Labs impulss risinājumam!” Ukraina pēc sarunām ar Krieviju un ASV nāk klajā ar cerīgu paziņojumu
Viens no Ukrainas delegācijas locekļiem Davids Arahamija trešdien paziņoja, ka miera sarunās Abū Dabī ir izveidojusies "labvēlīga dinamika", kas ļauj cerēt uz risinājuma panākšanu līdz gada beigām.
"Mums ir labs impulss, lai atrastu risinājumu līdz Jaunajam gadam," viņu citē "RBC-Ukraina". Tajā pašā laikā viņš sarunas nodēvēja par "sarežģītām". "Tāpēc, ka viņi [Krievijas pārstāvji] ieradās ar ļoti stingrām direktīvām, un bija ļoti grūti mīkstināt diskusiju toni," preses konferencē teica Arahamija.
Ukrainas delegācijas loceklis, prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs, atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai Krievijas puse joprojām prasa Ukrainas karaspēka izvešanu no Donbasa, atbildēja izvairīgi: "Jautājums, kas tiek izvirzīts sarunu laikā, ir sarunu jautājums. Svarīgs ir tikai rezultāts. Kad mēs to sasniegsim, par to tiks paziņots publiski."
Arahamija norādīja, ka sarunām jābūt daudzpusējām, nevis trīspusējām, un tajās jāpiedalās arī Eiropai.
Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis preses konferencē Abū Dabī nievājoši izteicās par Eiropas līderu līdzdalību sarunās, pārmetot Eiropai ieroču piegādes Ukrainai.
ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners ceturtdien dosies uz Maskavu, preses konferencē Abū Dabī pēc trīspusējo sarunu noslēgšanās paziņoja Kušners.
Pēc viņa teiktā, pēc vizītes Maskavā viņš un Vitkofs tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Dublinā.
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Kušners teica, ka tikšanās bijušas ļoti produktīvas, tajās tika apspriesti arī "grūti jautājumi", un par visgrūtāko viņš nosauca teritoriju jautājumu.
Pēc Kušnera teiktā, sarunas ar Eiropas pārstāvjiem, kas paralēli notika Abū Dabī, arī bija produktīvas, un Eiropai ir jābūt pie sarunu galda.
Pēc Arahamijas teiktā, pēc Vitkofa un Kušnera vizītes Maskavā un viņu tikšanās ar Zelenski būs jānosaka jaunas sarunu kārtas datums.
Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs paziņoja, ka "ir iespējas turpināt sarunu procesu", galvenais rezultāts - vienošanās par gūstekņu apmaiņu.
"Esam noslēguši divu dienu sarunas Apvienotajos Arābu Emirātos. Galvenais rezultāts - izdevās panākt vienošanos par plašu gūstekņu apmaiņu. Šobrīd strādājam pie detaļu saskaņošanas un praktiskās īstenošanas," paziņoja Umerovs.
"Trīspusējās sarunās starp Ukrainu, ASV un Krieviju tika apspriesti jautājumi par miera panākšanu un pēckara atjaunošanu. Pirmais solis ir jābūt kara izbeigšanai un drošības garantijām Ukrainai," paziņoja Umerovs. "Šo divu dienu laikā puses varēja skaidri izklāstīt savas pozīcijas, par kurām joprojām pastāv būtiskas domstarpības.""
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"Vēl ir daudz sarežģīta darba, bet iespējas sarunu procesa turpināšanai pastāv," viņš piebilda. Viņš pateicās Vitkofam un Kušneram par "personīgo iesaistīšanos", Apvienotajiem Arābu Emirātiem - par viesmīlību un atbalstu sarunām, kā arī Lielbritānijai, Francijai, Vācijai, Itālijai, NATO un Eiropas Komisijas pārstāvjiem - par "kopīgo darbu Abū Dabī".