Kušners un Vitkofs jau ceturtdien trauksies pie Putina uz Maskavu, pēcāk Dublinā tikšoties arī ar Zelenski
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Džareds Kušners un Stīvs Vitkofs ceturtdien dosies uz Maskavu, lai tiktos ar Vladimiru Putinu, bet pēc tam Dublinā plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Par to ziņo "European Pravda", atsaucoties uz Kušnera paziņojumu pēc Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējām sarunām Abū Dabī.
Donalda Trampa znots aizvadītās sarunas raksturoja kā "ļoti saturīgas", lai gan tās bijušas arī "diezgan saspringtas".
Pēc Kušnera teiktā, viņš un Vitkofs ceturtdien dosies pie Putina, lai "izvērtētu šodien apspriesto un mēģinātu panākt progresu dažos no jautājumiem, kurus šeit izskatījām".
Kušners pauda cerību, ka tikšanās laikā ar Putinu izdosies "galīgi vienoties par humānās palīdzības jautājumiem" un "līdz šim vērienīgāko gūstekņu atbrīvošanu humānu apsvērumu dēļ", kā arī atrisināt citus humanitāros jautājumus, pie kuriem pašlaik tiek strādāts.
Turklāt, pēc viņa teiktā, Maskavā plānots "noskaidrot, vai šim sarunu formātam iespējams piesaistīt arī eiropiešus, lai tas kļūtu daudzpusējs".
"Pēc tam mēs dosimies uz Dublinu un tiksimies ar prezidentu Zelenski, lai apkopotu sarunu rezultātus un detalizētāk izvērtētu dažas idejas, kuras šodien šeit izvirzījām," piebilda Kušners.
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Otrdien notikušajā pirmajā sarunu kārtā puses apsprieda drošības garantijas, Krievijas prasības un jautājumus par pēckara nākotni. ASV valsts sekretārs Marko Rubio 10. novembrī Abū Dabī notikušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas raksturoja kā "ļoti produktīvas", vienlaikus uzsverot, ka priekšā vēl daudz darāmā. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trīspusējo sarunu formātu novērtēja kā "konstruktīvu un diezgan saturīgu".