Medinskis rupji un nekaunīgi vērsies pret Eiropas sarunu dalībniekiem Abū Dabī un izteicis jaunus draudus
Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis pēc Abū Dabī notikušajām sarunām preses brīfingā izteicis vairākus aizskarošus komentārus par Eiropas pārstāvjiem. Viņš tos nodēvējis par "tūristiem", apšaubījis viņu statusu sarunās, ieteicis tikties "viesnīcas vestibila bārā" un pamācīties no amerikāņiem veselo saprātu.
Putina palīgs, kuru sarunās parasti uztver drīzāk kā vēsturnieku un formālu pārstāvi, nevis cilvēku, kurš pieņem lēmumus, acīmredzami centās demonstrēt stingru nostāju.
Medinska tieksme sarunās lasīt vēstures lekcijas jau sen kļuvusi par Rietumu politiķu un mediju izsmiekla objektu. 2025. gadā Stambulā viņš Ukrainas delegācijai stāstīja par Lielo Ziemeļu karu ar Zviedriju, kas ilga 21 gadu, tādējādi liekot noprast, ka Krievija ir gatava karot tik ilgi, cik nepieciešams.
"Ar eiropiešiem mēs nesazinājāmies, jo īsti nesaprotam, kādā statusā viņi šeit atrodas," paziņoja Medinskis.
Pēc viņa teiktā, vairāku Eiropas valstu vadība "būtībā nodarbojas ar kolektīvu Ukrainas tautas maldināšanu".
"Ja viņi šeit ieradušies kā tūristi, lai aprunājas viesnīcas vestibila bārā. Viņiem būtu lietderīgi no amerikāņu sūtņiem pamācīties gan veselo saprātu, gan reālismu, gan vēlmi panākt mieru," sacīja Medinskis.
Uz jautājumu, kādi nosacījumi eiropiešiem būtu jāizpilda, lai viņus pielaistu sarunām, Medinskis atbildēja: "Domāju, tiklīdz viņos pamodīsies sirdsapziņa."
Neiztika arī bez vēsturiska atskata. Medinskis atgādināja, ka Krievija jau 2008. un 2021. gadā pieprasījusi jaunu drošības sistēmu Eiropā.
Runa ir par tā dēvētajām 2021. gada "decembra iniciatīvām" – ultimātu, kurā Krievija pieprasīja NATO atgriezties pie 1997. gada militārā izvietojuma. Pēc šo prasību izvirzīšanas Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
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Pēc tam Medinskis pievērsās medicīniskām metaforām.
"Konflikts Ukrainā parādīja, ka visa Eiropas drošības sistēma, kas darbojas kopš Jaltas un Potsdamas konferencēm, funkcionē ļoti slikti. Būtībā viss organisms ir slims, bet Ukrainā vienkārši pārplīsa sastrutojums. Tāpēc jāārstē viss organisms kopumā – ar plāksteri te nepietiks," paziņoja viņš.
"Katrs centimetrs "mūsu zemes" tā vai citādi tiks atdots Krievijai," ar smīniņu sejā paziņoja Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis.
"Tā vai citādi. Lai Eiropas laikraksti turpina dzīvot savā ilūziju pasaulē."
🤡🥴Every inch of “our land” will be returned to Russia one way or another, — head of the Russian delegation Medinsky. “One way or another. Let the European newspapers continue to live in the world of their illusions.” https://t.co/swwLOJJ2GW— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 11, 2026
Vienīgais konkrētais sarunu rezultāts, par kuru Medinskis informēja, bija vienošanās par jaunu plaša mēroga karagūstekņu apmaiņu. Tās nosacījumus solīts publiskot vēlāk.
Kušners un Vitkofs plāno tikties ar Putinu Maskavā un Zelenski Dublinā
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Džareds Kušners un Stīvs Vitkofs ceturtdien dosies uz Maskavu, lai tiktos ar Vladimiru Putinu, bet pēc tam Dublinā plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
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Par to ziņo "European Pravda", atsaucoties uz Kušnera paziņojumu pēc Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējām sarunām Abū Dabī.
Donalda Trampa znots aizvadītās sarunas raksturoja kā "ļoti saturīgas", lai gan tās bijušas arī "diezgan saspringtas".
Pēc Kušnera teiktā, viņš un Vitkofs ceturtdien dosies pie Putina, lai "izvērtētu šodien apspriesto un mēģinātu panākt progresu dažos no jautājumiem, kurus šeit izskatījām".
Kušners pauda cerību, ka tikšanās laikā ar Putinu izdosies "galīgi vienoties par humānās palīdzības jautājumiem" un "līdz šim vērienīgāko gūstekņu atbrīvošanu humānu apsvērumu dēļ", kā arī atrisināt citus humanitāros jautājumus, pie kuriem pašlaik tiek strādāts.
Turklāt, pēc viņa teiktā, Maskavā plānots "noskaidrot, vai šim sarunu formātam iespējams piesaistīt arī eiropiešus, lai tas kļūtu daudzpusējs".
"Pēc tam mēs dosimies uz Dublinu un tiksimies ar prezidentu Zelenski, lai apkopotu sarunu rezultātus un detalizētāk izvērtētu dažas idejas, kuras šodien šeit izvirzījām," piebilda Kušners.