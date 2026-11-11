Zalužnijs atklāj, kāpēc Ukraina pēc Hersonas atbrīvošanas 2022. gadā neturpināja uzbrukumu
Valērijs Zalužnijs pastāstījis, kādas mācības Ukraina guvusi Hersonas atbrīvošanas operācijā un kāpēc ar Rietumu palīdzību vien nepietiek, lai uzvarētu karā.
Ukraina savus artilērijas šāviņu krājumus izsmēla jau 2022. gada pavasarī, bet turpmāko kauju iznākums lielā mērā bija atkarīgs no Rietumu partneru politiskās gribas. Par to intervijā izdevumam "Ukrainska Pravda" pastāstījis bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs.
Pēc Zalužnija teiktā, pēdējos artilērijas šāviņus no saviem krājumiem Ukraina izlietoja 2022. gada aprīļa beigās un maija sākumā. Arī Hersonas atbrīvošanas operācijas laikā Ukrainas bruņotajiem spēkiem trūka artilērijas, tanku un citas militārās tehnikas, lai īstenotu veiksmīgu uzbrukumu.
Situāciju mainīja ASV piegādātās HIMARS un M270 raķešu artilērijas sistēmas. Kopš 2022. gada vasaras tās ļāva Ukrainas karavīriem sistemātiski iznīcināt Krievijas munīcijas noliktavas, komandpunktus un loģistikas infrastruktūru, tādējādi vājinot okupācijas spēku aizsardzību Dņepras labajā krastā.
Zalužnijs uzskata, ka agrākas precīzās vadības ieroču, munīcijas un bruņutehnikas piegādes būtu varējušas uzlabot apstākļus Ukrainas militārajām operācijām 2022. gada beigās un 2023. gada sākumā. Tomēr lēmumi par bruņojuma nodošanu bija atkarīgi no sabiedroto politiskās gribas.
Vēl viena būtiska atziņa, pēc Zalužnija teiktā, ir nepieciešamība attīstīt Ukrainas militāro ekonomiku tā, lai tā spētu patstāvīgi nodrošināt armijas vajadzības.
Viņš uzsvēra, ka militāro operāciju plānošana nedrīkst būt atkarīga no tā, kādus ieročus un kādā apjomā partneri ir gatavi piegādāt.