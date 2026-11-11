Krievijas pretgaisa aizsardzība pie Sanktpēterburgas notriekusi savu helikopteru "Ka-52", nogalinot vērtīgu apkalpi
Krievijas kaujas helikopters "Ka-52", visticamāk, notriekts pašu pretgaisa aizsardzības ugunī tā dēvētās "draudzīgās uguns" incidentā.
Krievijas militārpersonas, iespējams, Sanktpēterburgas apkaimē notriekušas savu triecienhelikopteru "Ka-52". Par to ziņo Krievijas "Telegram" kanāli, kuru autori pauž sašutumu ne tikai par kaujas helikoptera zaudēšanu, bet arī par visas tā apkalpes bojāeju.
Vairāki Krievijas karu atbalstošie "Z" kanāli emocionāli reaģējuši uz notikušo, bojāgājušos lidotājus raksturojot kā īpaši prasmīgus un efektīvus pilotus.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju helikopters varētu būt notriekts tā dēvētās "draudzīgās uguns" rezultātā, kad Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki kļūdaini atklājuši uguni uz savu lidaparātu.
Daži "Telegram" kanāli arī apgalvo, ka Krievijas bruņotie spēki zaudējuši uzreiz divus helikopterus. Tomēr šī informācija pagaidām nav apstiprināta.
Arī citas incidenta detaļas pagaidām nav publiskotas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka naktī uz 11. novembri Ukrainas droni uzbruka Krievijas Ļeņingradas apgabalam, izraisot plašu ugunsgrēku Ustjlugas ostā. Ugunsgrēks pāri jūras līcim skaidri redzams pat kaimiņvalstī Igaunijā.
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Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apgalvo, ka virs reģiona teritorijas esot notriekti 92 bezpilota lidaparāti.
Viņš informējis, ka uzbrukuma mērķis bijusi Ustjlugas osta un uzlidojumā cietuši trīs ostas darbinieki. Atslēgusies arī Ustjlugas transformatoru apakšstacija.