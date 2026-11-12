Uzvedības normas dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Kā neapkaunot sevi, ceļojot pa Eiropu?
Skūpsts uz vaiga, ierašanās uz tikšanos pirms norunātā laika vai uz šķīvja atstāts ēdiens – šiem šķietami nenozīmīgajiem žestiem dažādās Eiropas valstīs var būt pavisam atšķirīga nozīme.
Jaunā pētījumā apzināti uzvedības un etiķetes noteikumi, kas tūristiem būtu jāņem vērā, sākot ar svešinieku sveicināšanu un beidzot ar uzvedību pie pusdienu galda.
Lai gan varētu šķist, ka etiķetei nav lielas nozīmes, ceļojumu laikā ir svarīgi ievērot vietējās paražas, lai izrādītu pieklājību, sapratni un cieņu pret citiem cilvēkiem, vēsta "Euronews".
"Arvien vairāk cilvēku apzinās uzvedības noteikumu nozīmi. Saskaņā ar pētījuma datiem līdz 2026. gada septembrim tēmturis #etiquette platformā "TikTok" bija sasniedzis aptuveni 4,4 miljardus skatījumu, savukārt meklēšanas vaicājumu skaits frāzei "kā ievērot etiķetes noteikumus" pēdējā gada laikā pieaudzis par 373%," norādīja pētījuma autori.
Eiropā uzvedības normas dažādās valstīs var ievērojami atšķirties, tāpēc ceļotājiem ieteicams jau laikus iepazīties ar vietējām tradīcijām, lai nenonāktu neveiklās situācijās.
Tiešsaistes valodu apguves un privātskolotāju meklēšanas platforma "Preply" analizēja publiski pieejamos datus un aptaujāja 1600 iedzīvotāju 27 Eiropas valstīs. Pētījuma rezultāti apgāza vairākus izplatītus priekšstatus par etiķeti Eiropā.