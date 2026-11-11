Eiropa piedāvā Putinam atjaunot aukstā kara laika mehānismus
Eiropas valstis ir gatavas apspriest ar Krieviju ierobežojumus raķešu izvietošanai un aukstā kara laikā izmantoto militāro konfliktu novēršanas mehānismu atjaunošanu.
Eiropas valstis piedāvājušas Maskavai apspriest aukstā kara laikā pastāvējušo bruņojuma kontroles un militāro konfliktu novēršanas mehānismu atjaunošanu. Par to ziņo "Financial Times", atsaucoties uz Eiropas diplomātiem.
Runa ir par vienošanos atjaunošanu, kas ierobežotu atsevišķu veidu raķešu izvietošanu, kā arī par atgriešanos pie Atvērto debesu līgumā paredzētajiem mehānismiem. Šis līgums ļāva veikt novērošanas lidojumus virs iesaistīto valstu teritorijām, lai uzraudzītu militārās aktivitātes.
Šie jautājumi varētu tikt apspriesti saistībā ar Krievijas, Ukrainas un ASV sarunām, kas 10. novembrī sākās Abū Dabī.
Saskaņā ar aģentūras "Reuters" informāciju Krievijas puse šīs tikšanās uzskata par iespēju pārskatīt Eiropas drošības sistēmu, par ko Vladimirs Putins runāja jau 2021. gadā.
Runa ir par ultimātu, ko Maskava Rietumvalstīm izvirzīja 2021. gada decembrī. Starp Krievijas prasībām bija NATO turpmākās paplašināšanās austrumu virzienā pārtraukšana un alianses militārās infrastruktūras atgriešana 1997. gada pozīcijās.
NATO toreiz šos priekšlikumus noraidīja.
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Eiropas diplomāti ieradušies Abū Dabī, lai atbalstītu Ukrainu un nepieļautu lēmumu pieņemšanu bez Eiropas valstu līdzdalības.
Sarunās piedalījās Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, Eiropas Savienības un NATO pārstāvji.