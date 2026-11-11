Baidoties no Ukrainas triecieniem, Krievija pārvietojusi gandrīz visu stratēģisko aviāciju uz Tālajiem Austrumiem
Krievijas bruņotie spēki veikuši bezprecedenta stratēģisko bumbvedēju pārvietošanu uz Tālajiem Austrumiem, cenšoties pasargāt lidmašīnas no Ukrainas triecieniem.
Gandrīz visa Krievijas stratēģiskā aviācija koncentrēta tās attālākajā aviobāzē Ukrainka Tālajos Austrumos, aptuveni 6000 kilometru attālumā no Ukrainas robežas. Krievijas bruņotie spēki īstenojuši vēl nepieredzētu stratēģisko bumbvedēju pārvietošanu, lai pasargātu atlikušās lidmašīnas no Ukrainas uzbrukumiem.
Neparastajai aktivitātei pirmais uzmanību pievērsa OSINT eksperts "AviVector", kurš specializējas aviācijas jautājumos. Viņš 7. novembrī ziņoja, ka Ukrainkas aviobāzē pašlaik koncentrēti 37 stratēģiskie raķešnesēji Tu-95MS un vēl 10 Tu-160M. Savukārt Oleņjas aviobāzē palicis tikai viens Tu-95MS.
Today, there are 37 Tu-95MS and 10 Tu-160M at Ukrainka Air Base, and 1 Tu-95MS at Olenya Air Base. Yesterday, one Tu-95MS from Olenya Air Base was redeployed to Ukrainka Air Base. On November 5, two Tu-95MS from Olenya Air Base were redeployed to Ukrainka Air Base. On November 4, one Tu-95MS was redeployed from Olenya Air Base to Ukrainka Air Base. Another Tu-95MS from Olenya Air Base was redeployed to Engels-2 Air Base and then to Ukrainka Air Base. On November 3, four Tu-95MS and one Tu-160M from Engels-2 Air Base were redeployed to Ukrainka Air Base.— AviVector (@avivector) November 7, 2026
Aktīva lidmašīnu pārvietošana notikusi novembra sākumā.
Informāciju apstiprinājis arī neatkarīgais Krievijas izdevums "The Moscow Times", kas darbojas trimdā. Saskaņā ar tā rīcībā esošo informāciju lidmašīnas tiek pārvietotas tāpēc, ka Krievijas stratēģisko bumbvedēju pastāvīgās dislokācijas vieta – "Engelsa-2" lidlauks Saratovas apgabalā – atrodas tikai aptuveni 700 kilometru attālumā no Ukrainas un vairākkārt ticis pakļauts triecieniem.
"Pēdējā deviņu lidmašīnu grupa Tālo Austrumu aviobāzē ieradās novembra sākumā. Spriežot pēc satelītizlūkošanas datiem, Ukrainkas aviobāzē Tu-95MS un Tu-160M atrodas bez aizsardzības un maskēšanas, tieši zem klajas debess. Domājams, Krievijas militārā vadība paļaujas uz to, ka aviobāzi, kas atrodas Amūras apgabala Seriševas rajonā, no Ukrainas robežas šķir vairāk nekā 6000 kilometru un Ukrainas spēkiem tehniski nav iespējams tai dot triecienu," vēsta izdevums.
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Neilgi pirms lidmašīnu pārvietošanas uz Ukrainkas aviobāzi Ukraina veiksmīgi uzbruka aviobāzei Engelsas tuvumā, iznīcinot vismaz divus Tu-95MS bumbvedējus.
Krievija vairs nespēj ražot šāda tipa lidmašīnas, tāpēc katras zaudētās lidmašīnas aizstāšana nav iespējama.