Abū Dabī turpinās sarunas par Ukrainas nākotni. Kijiva šodien tiksies arī ar Eiropas partneriem
Abū Dabī trešdien atsākušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas.
Pasaulē

Abū Dabī turpinās sarunas par Ukrainas nākotni. Kijiva šodien tiksies arī ar Eiropas partneriem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Abū Dabī trešdien atsākušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu, pavēstījis Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs.

Abū Dabī turpinās sarunas par Ukrainas nākotni. Ki...

"Sākam sarunu otro dienu. Sākumā trīspusējā formātā ar ASV un Krieviju. Pēc tam noturēsim atsevišķu tikšanos ar Eiropas partneriem," teikts Umerova paziņojumā.

Trīspusējās sarunas, kurās piedalās Krievijas, Ukrainas un ASV pārstāvji, notiek pirmo reizi kopš februāra.

Pirmā sarunu kārta notika otrdien, un tā ilga četrarpus stundas. Puses pagaidām nav paziņojušas, kādi jautājumi tiek apspriesti sarunās.

Tēmas

ASVKijiva

Citi šobrīd lasa