Abū Dabī trešdien atsākušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas.
Pasaulē
Šodien 11:17
Abū Dabī turpinās sarunas par Ukrainas nākotni. Kijiva šodien tiksies arī ar Eiropas partneriem
Abū Dabī trešdien atsākušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu, pavēstījis Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs.
"Sākam sarunu otro dienu. Sākumā trīspusējā formātā ar ASV un Krieviju. Pēc tam noturēsim atsevišķu tikšanos ar Eiropas partneriem," teikts Umerova paziņojumā.
Trīspusējās sarunas, kurās piedalās Krievijas, Ukrainas un ASV pārstāvji, notiek pirmo reizi kopš februāra.
Pirmā sarunu kārta notika otrdien, un tā ilga četrarpus stundas. Puses pagaidām nav paziņojušas, kādi jautājumi tiek apspriesti sarunās.