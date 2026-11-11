Krievija sarunās par Ukrainu Abū Dabī atgriezusies pie 2021. gada ultimāta prasībām, vēsta avots
Sarunās Abū Dabī Krievijas delegācija atkārtoti izvirzījusi Maskavas prasības NATO un Eiropas drošības sistēmai, ar kurām tā nāca klajā 2021. gada decembrī.
Trīspusējās sarunās ar Ukrainu un ASV Abū Dabī Krievijas delegācija atkal aktualizējusi jautājumu par prasībām attiecībā uz "Eiropas drošības arhitektūru", kuras Kremlis Rietumiem izvirzīja 2021. gada decembrī. Par to ziņo "RBK-Ukraina", atsaucoties uz informētu avotu.
Pēc avota teiktā, Krievijas pārstāvji apgalvojuši, ka toreizējā ASV prezidenta Džo Baidena atteikšanās pieņemt Krievijas nosacījumus esot novedusi pie kara. Kijiva šādam apgalvojumam kategoriski nepiekrīt.
Tikmēr ASV puse centusies noskaidrot, no kā tieši Maskava baidās un kādas drošības garantijas tai ir nepieciešamas. Krievijas prasības attiecībā uz drošības garantijām tika apspriestas atsevišķi no līdzīgiem jautājumiem, kas skar Ukrainu un Eiropu.
Runa ir par ultimātu, ko Maskava Rietumvalstīm izvirzīja 2021. gada decembrī. Starp Krievijas prasībām bija NATO turpmākās paplašināšanās austrumu virzienā pārtraukšana un alianses militārās infrastruktūras atgriešana 1997. gada pozīcijās.
NATO toreiz šos priekšlikumus noraidīja.