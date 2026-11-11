ASV kongresmenis Dons Beikons aicina nodot Ukrainai modernākās F-16 iznīcinātāju versijas
Dons Beikons uzskata, ka jaunākās F-16 iznīcinātāju versijas nodrošinātu Ukrainas bruņotajiem spēkiem pārsvaru gaisā.
ASV republikāņu kongresmenis Dons Beikons, kurš ir aktīvs Krievijas kritiķis, aicinājis Balto namu nodot Ukrainai modernākās F-16 iznīcinātāju versijas. Par to amerikāņu politiķis paziņojis savā sociālā tīkla X kontā.
Beikons norādīja, ka ASV būtu jāpalīdz Ukrainai iegūt modernākus F-16 iznīcinātājus, lai tā spētu aizsargāt savas pilsētas pret Krievijas ikdienas gaisa uzbrukumiem.
The U.S. should help Ukraine acquire more modern F-16s to help defend its cities from Russia’s daily bombings. The older F-16s can be outmatched by Russia’s fighters… the newer versions will give Ukraine the advantage. https://t.co/Ofz0yAMZ5b— Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) November 10, 2026
Viņaprāt, vecākās F-16 versijas varētu būt mazāk efektīvas par Krievijas iznīcinātājiem. Kongresmenis uzskata, ka jaunākās amerikāņu kaujas lidmašīnu versijas nodrošinātu Ukrainas bruņotajiem spēkiem pārsvaru gaisā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš norādījis, ka Ukrainas rīcībā esošajiem F-16 iznīcinātājiem ir nozīmīga loma Krievijas gaisa uzbrukumu atvairīšanā. Pēc viņa teiktā, ar šiem iznīcinātājiem notriekts ievērojams skaits Krievijas reaktīvo trieciendronu.
Šā gada oktobrī Zelenskis ar Nīderlandes premjerministru Robu Jetenu apsprieda iespējas uzlabot Ukrainas F-16 iznīcinātāju efektivitāti Krievijas reaktīvo "Shahed" dronu iznīcināšanā. Sarunā tika apspriestas tehniskās iespējas nodrošināt šos iznīcinātājus ar atbilstošiem līdzekļiem to kaujas spēju uzlabošanai.