Lietuvā atrastas NATO iznīcinātāja raķetes atlūzas
NATO iznīcinātāja palaistas raķetes atlūzas trešdien atrastas netālu no Biržiem Lietuvas ziemeļos, paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs.
Baltijas valstu gaisa telpas aizsardzībai izvietotie NATO iznīcinātāji naktī uz trešdienu neveiksmīgi mēģināja virs Lietuvas notriekt dronu.
"Tika mēģināts neitralizēt mērķi. Provizoriskie dati liecina, ka netālu no Biržiem tika atrastas NATO iznīcinātāja izšautas raķetes atlūzas," sociālajā tīklā "Facebook" raksta Sinkevičs.
Kā informēja Lietuvas premjerministrs, atbildīgo dienestu dati liecina, ka nakts laikā reģionā reģistrēti četri bezpilota lidaparāti un desmitiem radara pēdu, kas saistītas ar kontrabandas gaisa baloniem. Viens drons bija šķērsojis Lietuvas teritoriju. Otrdienas vakarā un naktī uz trešdienu vairākos valsts reģionos tika izsludināti gaisa trauksmes brīdinājumi iespējamo dronu draudu dēļ.
Sinkevičs aicināja iedzīvotājus, kas atrod aizdomīgus priekšmetus, tiem netuvoties un neaiztikt, bet ziņot par tiem varasiestādēm. Viņš arī norādīja, ka naktī notikušais tiks rūpīgi izmeklēts.
Savukārt Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apliecināja, ka otrdienas vakarā Baltkrievija caur tehnisko līniju brīdināja Lietuvu par neidentificētiem objektiem, ko Baltkrievija mēģina neitralizēt un kas lido Lietuvas virzienā.
Brīdinājums no Baltkrievijas tika saņemts neilgi pirms plkst. 23, tādēļ tika izplatīts dzeltenā līmeņa brīdinājums Viļņas un Utenas rajonos, lai gan objekti Lietuvas gaisa telpu nešķērsoja, bet aizlidoja Latvijas un Krievijas virzienā, klāstīja ministrs.
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Pēc pusnakts Lietuvas gaisa telpā ielidoja vēl viens drons. Tas uz brīdi ielidoja arī Polijas gaisa telpā, bet tad atgriezās Lietuvas gaisa telpā un aizlidoja uz Latviju. Kauns piebilda, ka dzeltenā un sarkanā līmeņa brīdinājumi tika izplatīti visos reģionos, kur lidoja objekts.
Kauns sacīja, ka droni, visticamāk, bija no Ukrainas un bija paredzēti, lai uzbruktu Krievijas ostai Ustjlugai un citām vietām Krievijā, taču tie bija novirzījušies no kursa.
Ministrs piebilda, ka Lietuva sadarbojas ar Poliju, Latviju un Igauniju, lai izmeklētu notikušā apstākļus.
Lietuvas valsts lidostu operators "Lietuvos oro uostai" (LTOU) paziņoja, ka gaisa trauksme Viļņas lidostā ietekmēja trīs reisus un kopumā 465 pasažierus.
Brīdinājumi par gaisa telpas apdraudējumu aizvadītajā naktī tika izplatīti arī Latvijā un Igaunijā, kā arī Somu līcī.