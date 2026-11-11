Lukašenko izteicis Polijai negaidītu priekšlikumu
Pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņojis par Minskas gatavību uzlabot attiecības ar Varšavu.
Viņš aicinājis atteikties no konfrontācijas, sankcijām un savstarpējiem apvainojumiem, kā arī atgriezties pie konstruktīvas sadarbības.
Par to Lukašenko paziņojis apsveikumā Polijas tautai saistībā ar valsts Neatkarības dienu, kas tiek atzīmēta 11. novembrī, vēsta Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra BelTA.
Pēc Lukašenko teiktā, abu valstu attiecības pēdējā laikā ir ievērojami pasliktinājušās, tomēr Baltkrievija vēlas atjaunot savstarpējos kontaktus.
"Esmu pārliecināts, ka ar savstarpējiem aizliegumiem un sankcijām, žogiem un mūriem šīs problēmas atrisināt nav iespējams. Mums ir atšķirīgas nostājas vairākos jautājumos – tā ir bijis un būs. Jautājums ir par to, vai mēs spēsim izturēties pret šo situāciju ar sapratni un gatavību dialogam, bez konfrontācijas un savstarpējiem apvainojumiem," paziņoja Lukašenko.
Lukašenko arī uzsvēra, ka Minska ir ieinteresēta atjaunot uzticēšanos un savstarpēju cieņu, kam, pēc viņa teiktā, jākļūst par pamatu turpmākai sadarbībai.
Šis paziņojums izskanēja pēc Lukašenko tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kas 9. novembrī notika Kremlī. Tikšanās laikā viņi apsprieda divpusējās attiecības, sadarbību Savienotās valsts ietvaros un starptautisko situāciju.