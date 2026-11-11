Studijas Krievijā var beigties ar nonākšanu frontē! Gandrīz 400 igauņu jauniešu riskē ar savu drošību
Neskatoties uz oficiālajiem brīdinājumiem, gandrīz 400 jaunieši no Igaunijas studē Krievijā, kur viņi riskē tikt savervēti izlūkošanas dienestiem vai nosūtīti uz fronti, raksta err.ee.
Krievijas vēstniecība Igaunijā aktīvi popularizē Krievijas augstākās izglītības iespējas savā mājaslapā, piedāvājot stipendijas neatkarīgi no akadēmiskajiem rezultātiem un bezmaksas valodu kursus, lai palīdzētu studentiem iestāties.
Ne Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijai, ne izglītības informācijas sistēmai nav datu par to, cik igauņu studē Krievijā, lai gan UNESCO statistika liecina, ka šis skaits 2023. gadā, gadu pēc tam, kad sākās pilna mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā, ir 384.
Iekšlietu ministrs Igors Taro teica, ka doties uz Krieviju studēt ir "viens no dīvainākajiem un nesaprotamākajiem ceļošanas iemesliem", brīdinot, ka Igaunijas spēja sniegt konsulāro un citu palīdzību jebkuram no saviem pilsoņiem, kas nonākuši briesmās, būs ārkārtīgi ierobežota.
Taro teica, ka ārvalstu pilsonis var tikt paņemts par ķīlnieku, piemēram, lai apmainītu pret aizturētiem Krievijas izlūkdienestu darbiniekiem, vai nonākt situācijā, kur līguma parakstīšana ar Krievijas aizsardzības ministriju ir viņu vienīgais izejas ceļš — kam seko tūlītēja nosūtīšana uz frontes līniju Ukrainā.
Iekšējās drošības dienests (KAPO) saka, ka Igaunijas iedzīvotāju ceļojumi uz Krieviju pievērš Krievijas izlūkdienestu uzmanību, viņi var tikt aizturēti un saskarties ar neparedzamu Krievijas likumu piemērošanu.
KAPO biroja priekšniece Marta Tūla teica, ka par studijām Krievijā interesējas galvenokārt krievvalodīgie, un ka Krievijas universitātēs strādā izlūkdienestu darbinieki, kuri darbojas zem segvārdiem un identificē un vervē studentus.
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Viņa teica, ka savervētie var netikt aktivizēti uzreiz, izlūkdienesti gaida, līdz viņi sasniedz viņiem noderīgas pozīcijas, un ka, piemēram, uz fronti nosūtīto afrikāņu studentu liktenis nav izslēgts arī jauniešiem no Igaunijas.