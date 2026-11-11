Hegsetam izdodas izvairīties no impīčmenta - republikāņi ar negaidītu manevru izjauc balsojumu
Republikāņu kongresmeņi ASV Pārstāvju palātā otrdien bloķēja ierosinājumu par aizsardzības ministra Pīta Hegseta impīčmentu, nodrošinot uzvaru ASV prezidentam Donaldam Trampam pēc viņa Republikāņu partijas zaudējuma vidustermiņa vēlēšanās.
Pārstāvju palāta ar 211 balsīm par un 204 pret nolēma nosūtīt impīčmenta rezolūciju Tieslietu komitejai, ar šo procedūras manevru praktiski izjaucot trešdien plānotu balsojumu par Hegseta impīčmentu.
Republikāņu kongresmenis Tomass Masijs pirmdien ierosināja Hegseta impīčmenta procedūru saistībā ar karu pret Irānu. Viņš bija vienīgais republikānis, kurš bija pret minēto procedūras manevru.
Masijs, kurš asi kritizējis Trampu, atstās Pārstāvju palātu pēc zaudējuma vidustermiņa vēlēšanās kandidātam, kuru atbalstīja Tramps.
Hegseta impīčments būtu pazemojošs trieciens Trampa administrācijai, bet nenozīmētu automātisku Hegseta atcelšanu no amata. Viņa atzīšanai par vainīgu Senātā ir vajadzīgs divu trešdaļu vairākums, ko var būt grūti panākt pat pēc tam, kad demokrāti 3. janvārī pārņems kontroli pār Pārstāvju palātu un Senātu.
Pentagona preses sekretārs Šons Pārnels platformā "X" nosauca Pārstāvju palātas balsojumu par "pilnīgu uzvaru!".
"Mēs gaidām šī viltus impīčmenta izbeigšanu [Tieslietu] komitejas istabā, kur fakti turpinās gūt virsroku un šī izklaide tiks izbeigta," sacīja Pārnels.
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Hegsets otrdien nosodīja centienus ierosināt viņa impīčmentu, nodēvējot to par farsu un aizstāvot amatā paveikto, tostarp pretrunīgi vērtētās militārās operācijas.
Tramps līdz šim ir atbalstījis Hegsetu un otrdien sociālajos tīklos rakstīja, ka Pentagona vadītājs "saņem "A" PLUS, PLUS, PLUS par savu aizstāvību" pret impīčmenta centieniem.
Masija ierosinātajos astoņos apsūdzības punktos minēts arī 2025. gada konflikts ar Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešiem. Hegsetam tiek pārmests, ka viņš sāka operāciju bez Kongresa apstiprinājuma un bez tūlītējiem draudiem ASV. Masijs arī nodēvējis uzbrukumus laivām, kas, kā tiek apgalvots, nodarbojās ar narkotiku kontrabandu Karību jūrā un Klusā okeāna austrumos, par "ārpustiesas slepkavībām" un teica, ka Hegsets "ierobežoja neatkarīgu juridisko pārbaudi Aizsardzības ministrijā".
Viņš arī apsūdzējis Hegsetu vārda brīvības apspiešanā, mēģinot sodīt demokrātu senatoru Marku Kelliju par video, kurā viņš un citi likumdevēji aicināja militāro un izlūkošanas personālu atteikties izpildīt nelikumīgus rīkojumus.
"Izmantojot savas amata pilnvaras, ministrs Hegsets veica atriebības pasākumus pret ASV senatoru Marku Kelliju un mēģināja viņu iebiedēt par viņa paziņojumu," teikts vienā no apsūdzības punktiem.