Ukraina veikusi vērienīgu dronu triecienu Krievijas ostai - ugunsgrēka blāzma redzama pat Igaunijā
Krievijas ziemeļrietumos Ļeņingradas apgabalā naktī uz trešdienu noticis masīvs Ukrainas dronu uzbrukums, kura rezultātā izcēlies plašs ugunsgrēks Ustjlugas ostā. Sociālajos tīklos publiskotie aculiecinieku video liecina, ka liesmas un ugunsblāzma nakts debesīs bijusi tik liela, ka ugunsgrēks pāri jūras līcim skaidri redzams pat kaimiņvalstī Igaunijā.
Uzbrukuma faktu apstiprinājis arī Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko. Gubernators paziņoja, ka virs apgabala teritorijas esot notriekti 92 bezpilota lidaparāti.
Neilgi pirms tam Krievijas mediji ziņoja, ka divas lidmašīnas, kas lidoja uz Sanktpēterburgu, drošības labad noteiktu ierobežojumu dēļ nolaidušās Helsinkos. Pulkovas lidostā tika noteikti stingri ierobežojumi ienākošajiem un izejošajiem reisiem.
Tika arī ziņots, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība Tverā notriekusi dronus, kas lidoja uz Sanktpēterburgu un Ļeņingradas apgabalu.
Šo masīvo dronu uzbrukumu fonā Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) naktī uz trešdienu izsludināja brīdinājumu par gaisa telpas apdraudējumu Ludzas, Augšdaugavas un Krāslavas novados, kas ilga aptuveni stundu.
Arī Balvu novadā naktī uz trešdienu tika izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Reaģējot uz situāciju, tika aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības, kā arī gaisā pacelti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
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Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norādīja NBS.
Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas un Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā, un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.