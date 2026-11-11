Ukraiņu droni Putina dzimtajā reģionā aizdedzina stratēģiski svarīgo Ustjlugas ostu. Pirms tam trauksme bija Latvijā un Lietuvā
Foto: IMAGO/SNA
Krievijas diktators Vladimirs Putins
Pasaulē

Ukraiņu droni Putina dzimtajā reģionā aizdedzina stratēģiski svarīgo Ustjlugas ostu. Pirms tam trauksme bija Latvijā un Lietuvā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krievijas ziemeļrietumos Ļeņingradas apgabalā naktī uz trešdienu notika Ukrainas dronu uzbrukums, kura rezultātā izcēlies ugunsgrēks Ustjlugas ostā, pavēstīja apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko.

Ukraiņu droni Putina dzimtajā reģionā aizdedzina s...

Gubernators paziņoja, ka virs Ļeņingradas apgabala teritorijas esot notriekti 92 bezpilota lidaparāti.

Neilgi pirms tam Krievijas mediji ziņoja, ka divas lidmašīnas, kas lidoja uz Sanktpēterburgu, drošības labad noteiktu ierobežojumu dēļ nolaidušās Helsinkos. Pulkovas lidostā ir noteikti ierobežojumi ienākošajiem un izejošajiem reisiem.

Tika arī ziņots, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība Tverā notriekusi dronus, kas lidoja uz Sanktpēterburgas pilsētu un Ļeņingradas apgabalu.

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) naktī uz trešdienu izsludināja brīdinājumu par gaisa telpas apdraudējumu Ludzas, Augšdaugavas un Krāslavas novados, kas ilga aptuveni stundu.

Arī Balvu novadā naktī uz trešdienu tika izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Tika aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības, kā arī aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norādīja NBS.

Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.

Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.

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