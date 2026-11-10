Noskaidrots, kā likvidēts Zelenska biroja ekspadomnieka Podoļaka brālis, kurš karoja Krievijas pusē. Hakeru nopludinātie dati liecina par milzīgo nogalināto okupantu skaitu
Kaut gan ziņa, ka Ukrainas prezidenta biroja bijušā padomnieka Mihailo Podoļaka vecākais brālis Vladimirs karoja krievu okupantu pusē un tika nogalināts, nav jauna, nesenā baltkrievu un ukraiņu hakeru uzlauztā Krievijas statistikas biroja “Rosstat” konfidenciālā datubāze parāda ne tikai viņa nāves apstākļus, bet arī milzīgo kritušo okupantu skaitu, kas tiek rūpīgi slēpts.
Information about his work in the GRU surfaced as early as 2023 in an effort to label Mykhailo Podolyak as an FSB agent. He later confirmed to journalists in February 2024 that his brother was living in Moscow, but denied knowing about his brother’s work for the “KGB, FSB etc.”. https://t.co/boqSkC9JWE— KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦 (@KilledInUkraine) July 6, 2024
Atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) projekts “Killed in Ukraine”, kas identificē likvidētās Krievijas militārpersonas, 2024. gadā vēstīja, ka atrasts Vladimira Podoļaka kaps, taču norādīja, ka viņa nāves apstākļi nav zināmi un Krievijas varas iestādes par to neko nav ziņojušas. Pie kapa tika atrasts vainags ar lenti, kuras abreviatūra liecināja, ka to veltījis Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes Speciālistu sagatavošanas centrs. Pats Mihailo Podoļaks vecākā brāļa nāvi nekomentēja, kaut gan atzina viņa saistību ar Krievijas specdienestiem, vēsta Ukrainas izdevums “Oboz.ua”. Savukārt Krievijas medijos citēja Mihailo Podoļaka teikto, ka viņi vispār neuztur attiecības jau ļoti ilgu laiku.
Baltkrievijas opozīcijas grupa “Cyber Partisans” un Ukrainas hakeru grupa “Silent Crow” 1. novembrī paziņoja, ka uzlauzuši “Rosstat” iekšējo infrastruktūru, ieguvuši piekļuvi aptuveni 25 000 datoru un lejupielādējuši aptuveni 23 terabaitus datu. Dažas dienas vēlāk “Rosstat” ziņoja par kiberuzbrukumiem, kas notikuši no 29. oktobra līdz 1. novembrim, taču apgalvoja, ka nav atrasti pierādījumi datubāzu kompromitēšanai vai konfidenciālas informācijas noplūdei.
Nopludinātajos “Rosstat” datos ir informācija par Podoļaka miršanas apliecību. Dokumentā norādīts, ka viņš miris 59 gadu vecumā un tiešais nāves cēlonis bijusi neprecizēta galvaskausa trauma. Dokumentos arī norādīts, ka Vladimirs Podoļaks dzīvojis Maskavā, bet nogalināts 2024. gada 19. maijā krievu okupētajā Zaporižjas apgabala Melitopoles rajona Kirilovkā. Krievijas medijos norādīts, ka Vladimirs Podoļaks Maskavā dzīvojis jau kopš 1986. gada.
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Jāpiebilst, ka Mihailo Podoļaks bija Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja padomnieks no 2020. gada aprīlim līdz 2025. gada decembrim.
Saskaņā ar konfidenciāliem datiem, kas glabājas Krievijas valsts statistikas dienestā “Rosstat”, kopš invāzijas sākuma 2022. gada 24. februārī Krievijā reģistrēta aptuveni 400 000 Ukrainā karojušo pilsoņu nāve. Informācija iegūta no vairāk nekā 11 miljoniem miršanas apliecību, kurās iekļauti arī papildu dati, piemēram, mirušo dzīvesvieta, vecums un nāves vieta. Jāatzīmē, ka datos par Krievijas bruņoto spēku zaudējumiem nav iekļauta informācija par bojāgājušajiem Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju iedzīvotājiem, jo “Rosstat” nepublicē mirstības statistiku par iedzīvotājiem no tā dēvētajām “jaunajām teritorijām” – 2022. gada 30. septembrī anektētajiem, bet tā arī pilnībā nekontrolētajiem Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas un Hersonas apgabaliem.
Datus ieguva Baltkrievijas opozīcijas grupa “Cyber Partisans” un Ukrainas hakeru grupa “Silent Crow”, kas tos nodeva nelielai plašsaziņas līdzekļu grupai.
Ieraksti aptver laikposmu no 2022. gada 24. februāra līdz 2026. gada augusta beigām. Saistība ar karu tika noteikta pēc kodiem vai tekstuāliem ierakstiem, kuros minētas militārās operācijas, apšaudes vai droni. Miršanas apliecībās norādīta arī dzīvesvieta, vecums un nāves vieta. “Silent Crow” šādu nāves gadījumu skaitu lēš kā aptuveni 450 000. Aprēķinos grupa iekļāva arī nāves gadījumus ārpus kaujaslauka un ierakstus bez skaidri norādīta nāves cēloņa.
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Patiesais bojāgājušo skaits gandrīz noteikti ir lielāks. Daļa militārpersonu tiek uzskatītas par bezvēsts pazudušām. Ne visus mirušos izdodas identificēt. Daži no ievainojumiem mirst vairākus mēnešus vēlāk, un tas ne vienmēr tiek atspoguļots miršanas apliecībās. Atsevišķi nāves gadījumi var būt iekļauti citās kategorijās vai vispār nav reģistrēti. Pieaug arī nāves gadījumu reģistrācijas kavējumi. Ja 2023. gada otrajā pusē mediānais reģistrācijas termiņš bija aptuveni sešas nedēļas, tad 2025. gadā tas pārsniedza četrus mēnešus. Tikai 2026. gada augustā datubāzē tika ievadīti vairāk nekā 2500 militārpersonu nāves gadījumi, kas bija notikuši vēl 2025. gadā, norāda “Oboz.ua”.
Krievijas diktators Vladimirs Putins jau 2015. gadā pasludināja militāros zaudējumus, tostarp īpašo operāciju laikā miera apstākļos, par valsts noslēpumu. Pēc pilna mēroga iebrukuma pirmajiem mēnešiem Krievija vairs nepublisko nekādus datus par saviem zaudējumiem. Arī “Rosstat” pakāpeniski pārtraucis publicēt daudzus statistikas rādītājus.
“Bloomberg” avoti Krievijas militārajās aprindās uzskata, ka aptuveni 400 000 bojāgājušo ir reālistisks skaitlis. Tas ir tuva rezultātiem, ko ieguvuši izdevums “Mediazona” un BBC krievu dienests, veicot bojāgājušo uzskaiti pēc vārdiem. Līdz novembrim viņi bija noskaidrojuši 285 881 bojāgājušā vārdu. Atsevišķā “Mediazona” un “Meduza” aprēķinā, kas balstīts uz mantojuma lietu reģistru un neietver militārpersonas no okupētajām teritorijām, līdz 2025. gada beigām bojāgājušo skaits lēsts aptuveni 352 000 apmērā. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievija zaudējusi 1,6 miljonus cilvēku, ieskaitot nogalinātos un smagi ievainotos.
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Šogad Krievijas karaspēks virzās uz priekšu lēnāk nekā pērn, savukārt tā zaudējumi pieaug. Oktobrī Krievija zaudēja rekordlielu skaitu militārpersonu – 54 000 nogalināto vai smagi ievainoto, liecina Ukrainas un Rietumvalstu izlūkdienestu dati. Datubāzē par 2026. gadu reģistrēti gandrīz 37 800 militārpersonu nāves gadījumi. Tomēr šis skaitlis, visticamāk, ir pārāk zems reģistrācijas kavējumu dēļ. Vairāk nekā puse šo nāves gadījumu notikusi Ukrainas austrumos, kur Krievijas karaspēks cenšas pārraut dažas no spēcīgākajām aizsardzības līnijām.
Militārie zaudējumi arvien biežāk pārsniedz jauniesaukto karavīru skaitu, tāpēc Maskavai, visticamāk, drīzumā nāksies pastiprināt mobilizācijas pasākumus. 2022. gada dekrēts par daļēju mobilizāciju joprojām nav atcelts. Tādēļ varasiestādes var iesaukt papildu rezervistus, neizsludinot jaunu mobilizāciju. Valsts finanšu noslodzes dēļ jau tiek samazinātas izmaksas par militārā dienesta līguma parakstīšanu un citi atvieglojumi.
Karš arvien dziļāk ietekmē Krievijas sabiedrību, un bojāgājušo vidū pieaug gados vecāku vīriešu skaits. 2022. gada pirmajā pusgadā karš bija nāves cēlonis tikai 146 vīriešiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kas veidoja mazāk nekā 1% no visiem nāves gadījumiem šajā vecuma grupā. Savukārt 2025. gada pirmajā pusgadā šādu nāves gadījumu bija vairāk nekā 12 600 jeb vairāk nekā 16%. Vīriešu vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem karš tajā pašā laikposmā bija aptuveni divu trešdaļu visu nāves gadījumu cēlonis. Vissmagāk karš skar nabadzīgos un attālos reģionus. Burjatijā, Tuvā un Aizbaikāla novadā līdz 2024. gada vidum aptuveni trešdaļa nāves gadījumu vīriešu vidū vecumā no 18 līdz 49 gadiem bija saistīta ar karu, savukārt Maskavā un Sanktpēterburgā – aptuveni katrs desmitais.
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Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs 10. novembrī paziņojis, ka Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 611 600 karavīrus, bet pēdējās diennas laikā likvidēti vai ievainoti 2220 iebrucēji.