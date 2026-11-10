Arī pēdējais tankkuģis ar Krievijas dīzeļdegvielu tā arī nenonāk ASV
Tankkuģis "Agioi Fanendes", kas ir pēdējais kuģis ar Krievijas dīzeļdegvielu, kurš turpināja ceļu uz ASV, ir mainījis kursu, apgriežoties aptuveni 740 kilometrus no Ņujorkas.
Kuģis ar 40 000 tonnu degvielas 22. oktobrī izbrauca no Primorskas ostas. Tika gaidīts, ka tas ieradīsies Ņujorkā līdz 7. novembrim, taču ceļā tankkuģis mainīja galamērķi uz statusu "gaida norādījumus". Kuģa īpašnieks Grieķijas kuģniecības kompānija "Eastern Mediterranean Maritime" paziņoja, ka "pasūtījumu saņemšana izkraušanas ostā vēl nav apstiprināta".
Kā norāda aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz kuģu izsekošanas datiem, kopš 9. novembra "Agioi Fanendes" sāka lēnām attālināties no ASV austrumu krasta.
ASV prezidents Donalds Tramps vienojās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm dažas nedēļas pirms vidustermiņa vēlēšanām ASV. Baltais nams cerēja tādējādi samazināt degvielas cenas naftas produktu deficīta apstākļos. ASV Finanšu ministrija uz laiku atļāva darījumus ar Krievijas dīzeļdegvielu, uz kuru attiecas sankcijas.
Vienošanās izpelnījās kritiku gan no demokrātiem, gan daļas republikāņu. Likumdevēji apšaubīja vienošanās likumību un pieprasīja tās atcelšanu.
Krievija saskaņā ar vienošanos nosūtīja uz ASV četrus tankkuģus.
ASV vidustermiņa vēlēšanās galu galā uzvarēja demokrāti. 5. novembrī kļuva zināms, ka tankkuģi "Talisman" un "Leruo" mainījuši kursu. Kuģis "Beast" saskaņā ar 7. novembra datiem vēl arvien atradās pie Lielbritānijas krastiem.