"El Ninjo" un zvejnieki izglābj okeānā iekritušu kruīzu kuģa pianistu
Īstā laimes krekliņā dzimis kāda milzu kruīzu kuģa pianists, kurš naktī pārkrita pār bortu Klusajā okeānā — pateicoties nejauši tuvumā esošajiem zvejniekiem un dabas parādībai “El Ninjo” viņš palika dzīvs pēc apmēram deviņu stundu atrašanās atklātā jūrā.
Divi Kalifornijas štata Ņūportbīčas zvejnieki apmēram 30 kilometru attālumā no piekrastes jūrā pamanīja cilvēku, kurš izrādījās pianists no “Royal Caribbean” kompānijai piederošā 14 klāju kruīza kuģa “Ovation of the Seas”. Tobrīd Šons Nortons un Grānts Garets atgriezās no marlīnu zvejas netālu no Katalīnas salas.
“Viņš bija pilnīgā šoka stāvoklī,” raidsabiedrībai CBS atzina Nortons. “Vienīgais, ko viņš man pateica, bija: “Paldies. Es domāju, ka nomiršu,”” atcerējās Nortons. Pēc vīrieša izglābšanas zvejnieki nosūtīja pārraidīja ārkārtas situācijas signālu, uz kuru atsaucās Ņūportbīčas glābēji.
Kruīzu kuģis bija devies no Longbīčas uz Meksikas pilsētu Ensenadu. Glābšanas dienesta amatpersonas uzskata, ka vīrietis varētu būt pārkritis pār bortu ap plkst. 2.30 naktī, aptuveni deviņas stundas pirms viņa atrašanas.
Nortons uzskata, ka vīrietim izdzīvot palīdzējusi neparasti augstā okeāna ūdens temperatūra. “Šogad piedzīvojam ārkārtīgi spēcīgu “El Ninjo”. Šis vīrietis ūdenī, visticamāk, pavadīja aptuveni desmit stundas, taču ūdens temperatūra bija 76 grādi pēc Fārenheita,” viņš sacīja. Tas atbilst aptuveni 24 grādiem pēc Celsija skalas. “Citā gadā viņš nekādā gadījumā nebūtu izdzīvojis.”
37 gadus vecais vīrietis, kura identitāte pagaidām netiek atklāta, stabilā stāvoklī nogādāts slimnīcā, pavēstīja ASV Krasta apsardze, piebilstot, ka tiek izmeklēti notikušā apstākļi.
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Saskaņā ar Klusā okeāna novērojumus veicošo zinātnieku datiem “El Ninjo” klimatiskais fenomens, kurš pašlaik uzņem apgriezienus, ir spēcīgākais novērojumu vēsturē, un okeāna ūdens temperatūra ir aptuveni par 3,05 grādiem pēc Celsija skalas augstāka nekā vidēji.
Uzņēmums “Royal Caribbean Group” šādi komentēja notikušo. “Šajā sarežģītajā laikā mēs sniedzam savam apkalpes loceklim nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Lai respektētu mūsu darbinieka privātumu, plašāku informāciju nesniegsim,” teikts paziņojumā.