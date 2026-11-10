Pentagona šefs Hegsets asi vēršas pret viņa impīčmenta pieprasītājiem
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets otrdien nosodījis centienus ierosināt viņa impīčmentu, nodēvējot to par farsu un aizstāvot amatā paveikto, tostarp pretrunīgi vērtētās militārās operācijas.
Jau ziņots, ka ASV Demokrātu partija, kas vidustermiņa vēlēšanās 3. novembrī nodrošinājusi vairākumu abās Kongresa palātās, ir apņēmusies panākt Hegseta impīčmentu.
Pirmdien ASV republikāņu kongresmenis Tomass Masijs ierosināja Hegseta impīčmenta procedūru saistībā ar karu pret Irānu. Pārstāvju palātā balsojums par impīčmentu varētu notikt jau trešdien, un daži republikāņu kongresmeņi ir likuši saprast, ka varētu kopā ar demokrātiem atbalstīt apsūdzības Hegsetam.
Hegseta impīčments būtu pazemojošs trieciens ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijai, bet nenozīmētu automātisku viņa atcelšanu no amata. Viņa atzīšanai par vainīgu Senātā ir vajadzīgs divu trešdaļu vairākums, ko var būt grūti panākt pat pēc tam, kad demokrāti 3. janvārī pārņems kontroli pār Pārstāvju palātu un Senātu.
ASV vēsturē tikai divi ministri ir piedzīvojuši impīčmentu, bet nevienu no viņiem Senāts neatcēla no amata.
"Tas ir farss, un tas ir triks, un visi to zina," komentējot Masija ierosināto impīčmenta procedūru, žurnālistiem sacīja Hegsets.
"Tas, ko mēģina panākt viens neapmierināts un sakauts Kongresa loceklis, nav uzraudzība, un tā nav atbildības pieprasīšana. Tas ir politisks šovs," teica ministrs.
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Masijs, kurš asi kritizējis Trampu, atstās Pārstāvju palātu pēc zaudējuma vidustermiņa vēlēšanās kandidātam, kuru atbalstīja Tramps.
Tramps līdz šim ir atbalstījis Hegsetu un otrdien sociālajos tīklos rakstīja, ka Pentagona vadītājs "saņem "A" PLUS, PLUS, PLUS par savu aizstāvību" pret impīčmenta centieniem.
Hegsets preses konferencē aizstāvēja militārās operācijas Jemenā, Irānā un Venecuēlā, kā arī uzlidojumus, kas bija vērsti pret iespējamiem narkotiku kontrabandas kuģiem Karību jūrā un Klusā okeāna austrumu daļā. "Es atbalstu katru no šīm operācijām. Es lepojos ar to, ka tās īstenoju, un rīt darītu to atkal," viņš teica, pielīdzinot centienus atcelt viņu no amata uzbrukumam ASV karavīriem.
"Šie lēmumi katram no viņiem liecina, ka viņu dienests bija noziegums. Viņu dienests nebija noziegums. Viņi ir varoņi," uzsvēra ministrs.
Masijs ierosinājis astoņus impīčmenta pantus, apsūdzot Hegsetu nelikumīgā karā bez Kongresa apstiprinājuma un amata pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā.
Hegsets aizstāvējis nepopulāro karu pret Irānu, raksturojot to kā "drosmīgu un vēsturisku pasākumu".
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Masija ierosinātajos apsūdzības punktos minēts arī 2025. gada konflikts ar Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešiem. Hegsetam tiek pārmests, ka viņš sāka operāciju bez Kongresa apstiprinājuma un bez tūlītējiem draudiem ASV. Masijs arī nodēvējis uzbrukumus laivām, kas, kā tiek apgalvots, nodarbojās ar narkotiku kontrabandu Karību jūrā un Klusā okeāna austrumos, par "ārpustiesas slepkavībām" un teica, ka Hegsets "ierobežoja neatkarīgu juridisko pārbaudi Aizsardzības ministrijā".
Viņš arī apsūdzējis Hegsetu vārda brīvības apspiešanā, mēģinot sodīt demokrātu senatoru Marku Kelliju par video, kurā viņš un citi likumdevēji aicināja militāro un izlūkošanas personālu atteikties izpildīt nelikumīgus rīkojumus.
"Izmantojot savas amata pilnvaras, ministrs Hegsets veica atriebības pasākumus pret ASV senatoru Marku Kelliju un mēģināja viņu iebiedēt par viņa paziņojumu," teikts vienā no apsūdzības punktiem.