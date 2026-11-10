Laikraksts: ASV cer pielabināt Putinu ar "teritoriālu viltībiņu" Donbasā un citiem labumiem
ASV pārstāvji pēdējā laikā ierosinājuši ideju par Krievijas sagrābto Donbasa teritoriju legalizāciju apmaiņā pret iespējamo Krievijas piekrišanu vienoties ar Ukrainu, vēsta "The Economist" atsaucoties uz informētām personām.
Avoti norādījuši, ka ierosināto izmaiņu mērķis ir ļaut Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam gandarīti paziņot par šo apgabalu faktisko aneksiju, vienlaikus Ukrainai saglabājot savas armijas kontrolētās teritorijas.
2022. gada 24. februāra rītā televīzijā demonstrētajā, taču visticamāk jau iepriekš ierakstītajā kara pieteikšanas runā Putins apgalvoja, ka nekādas Ukrainas teritorijas neokupēs un vispār "mēs neko negrasāmies uzspiest ar spēku". Taču 2022. gada 30. septembrī Putins vispirms atzina Zaporižjas un Hersonas apgabalu “neatkarību” (Luhanskas un Doneckas "tautas republiku" neatkarību viņš atzina 21. februārī trīs dienas pirms invāzijas Ukrainā, turklāt robežās, kuras separātisti nemaz nekontrolēja) un dažas stundas pēc tam oficiāli anektēja četrus Ukrainas austrumu Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalus, izpildot vietējo gauleiteru Vladimira Saldo, Jevgeņija Baļicka, Denisa Pušiļina (viņš savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs) un Leonīda Pasečņika “lūgumus”.
Ne tobrīd, ne tagad Krievija šos apgabalus pilnībā nekontrolē, Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) tā arī nav spējusi ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupantiem nācās pamest 2022. gada novembrī.
Ja Ukraina piekristu atdot Krievijai pārējo Donbasa daļu, tā šķirtos no sevišķi nocietinātajiem rajoniem Kramatorskas un Slovjanskas apkaimē, tādējādi krievu okupantiem būtu ievērojami atvieglotas uzbrukumu iespējas pārējai Ukrainas teritorijai.
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"RBC-Ukraine" norāda, ka vēl viena iespējamā piekāpšanās paredzētu ļaut Krievijai atgriezties Eiropas enerģētikas tirgos. Tas būtu pretrunā ar jauno Eiropas Savienības likumu. Pret šādu soli iebilst gan Ukraina, gan tās Eiropas partneri.
Kāda Ukrainas amatpersona uzsvērusi, ka, kamēr turpinās karš, nav nekādu izredžu, ka Ukraina šādam priekšlikumam piekristu.
Ar sarunu norisi iepazinušies avoti norāda, ka Krievija izrāda neierasti lielu gatavību piekāpties, īpaši jautājumā par pamieru gar pašreizējo frontes līniju. Šāda nostājas maiņa notikusi pēc tam, kad ASV sarunvedēji ierosinājuši paplašināt sarunu loku, iekļaujot tajā arī Eiropas drošības jautājumus. Kritiķi uzskata, ka tas devis Krievijai iespēju izvirzīt jaunas, praktiski neizpildāmas prasības. Viņuprāt, Krievija turpinās karu, vienlaikus tikai radot iespaidu, ka piedalās miera sarunās. Savukārt ASV amatpersonas apgalvo, ka šos priekšlikumus atbalsta Eiropas partneri un NATO.
Tikai retais tic, ka patiešām pavērusies iespēja nopietnām diplomātiskām sarunām. Tomēr avoti ASV un Ukrainā norāda, ka ASV prezidenta Donalda Trampa smagā sakāve Kongresa vidustermiņa vēlēšanās radījusi papildu steidzamību sarunu procesā. Janvārī demokrāti iegūs vairākumu abās Kongresa palātās. Trampa galvenajiem sarunvedējiem – ASV īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram – tas nozīmē dzelžainu termiņu. Drīzumā viņiem varētu nākties saskarties ar izmeklēšanām par iespējamu interešu konfliktu, norāda izdevums.
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Ukrainas sarunvedēji neoficiāli pauž skepsi par iespējām panākt būtisku izrāvienu. Tomēr viņiem dots norādījums piedalīties sarunās bez iepriekšējiem aizspriedumiem, lai nekaitinātu Trampu. Ukraina netic, ka Putins būtu gatavs parakstīt visaptverošu miera vienošanos pirms Krievijas ziemas militārās kampaņas beigām. Kāda augsta ranga Ukrainas amatpersona pieļauj, ka, īstenojot plānu A, Krievija vienlaikus gatavo arī plānu B.
Sarežģītākais jautājums, tāpat kā iepriekš, ir drošības garantijas. Ukraina uzsver, ka bez tām tā nevar pārtraukt karadarbību. Pēc ASV sarunvedēju teiktā, Putins varētu piekrist ASV drošības garantijām, kas līdzinātos NATO līguma 4. vai 5. pantā paredzētajām saistībām. Tas nozīmētu solījumu konsultēties, ja Ukraina saskartos ar apdraudējumu, vai sniegt tai militāru aizsardzību uzbrukuma gadījumā. Tomēr ukraiņi šaubās, vai Tramps šādas garantijas patiešām pildītu. Krievija neizrāda gatavību piekrist daudznacionālu atbalsta spēku izvietošanai Ukrainā. Tāpat Maskava nav atteikusies no prasībām, lai Ukraina pasludinātu neitralitāti un samazinātu savus bruņotos spēkus.